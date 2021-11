Eilmeldung: Karl Langensteiner-Schönborn bleibt Konstanzer Baubürgermeister

Der Konstanzer Gemeinderat bestätigte vor wenigen Minuten Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn in seinem Amt als 2. Beigeordneter, zuständig für das Baudezernat. Der unterlegene Gegenkandidat war Stefan Auer, Leiter des Amtes Grünflächen und Tiefbau der Stadt Pforzheim. Karl Langensteiner-Schönborn hatte das Amt am 1. Februar 2014 angetreten und wurde jetzt für eine zweite achtjährige Periode gewählt. Langensteiner erhielt 26, Auer 7 Stimmen – bei 37 Stimmberechtigten.

Die Architektenkammer Baden-Württemberg, Kammergruppe Konstanz, hatte im Vorfeld auf Basis der Kandidatenbefragung im Konzil ein Positionspapier verbreitet, in dem sie zwar keine klare Wahlempfehlung abgab, sich aber unverkennbar für Karl Langensteiner-Schönborn aussprach. Ihre Argumente lassen sich kurz so zusammenfassen: Stefan Auer hat Landschafts- und Raumplanung studiert, Karl Langensteiner-Schönborn hingegen Architektur und Stadtplanung. Außerdem attestierten die ArchitektInnen dem Amtsinhaber mehr Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung größerer Vorhaben.

Text & Bild (aufgenommen am 7.8.2018): O. Pugliese