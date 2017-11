(hpk) Die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz braucht 2018 einen neuen Intendanten: Der sehr erfolgreiche Beat Fehlmann wird, so kündigte er heute an, seinen Vertrag ab August ’18 nicht verlängern, sondern zur Deutschen Staatsphilharmonie in Ludwigshafen wechseln. Mehr zu Gründen und Hintergründen morgen, 1. Dezember, an dieser Stelle.