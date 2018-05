Eilmeldung für alle Vonovia-MieterInnen

(MM) Der Wohnungskonzern Vonovia hat 260 MieterInnenhaushalten in der Schwaketenstraße 92–108 umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen angekündigt. Neben erheblichen Belästigungen durch die über ein halbes Jahr andauernden Arbeiten, so der Mieterbund, müssten die BewohnerInnen mit massiven Mieterhöhungen nach Abschluss der Modernisierungen rechnen.

Der Mieterbund Bodensee lädt alle betroffenen MieterInnen aus der Schwaketenstraße am Sonntag, 6. Mai, um 17 Uhr in die Wollmatinger Halle, Schwaketenstraße 12, ein. Dort will der Mieterbund über seine Einschätzung der Rechtslage informieren und den Betroffenen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie auf die Modernisierung reagieren können. Wichtigste Empfehlung schon vorab: Nichts unterschreiben und erst rechtlichen Rat einholen.