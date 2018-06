Eilmeldung: Friedenspreis für die Assmanns

(hpk) Das Konstanzer Professoren-Paar Aleida und Jan Assmann erhält in diesem Jahr den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Der mit 25 000 Euro dotierte Preis wird am 14. Oktober zum Abschluss der Buchmesse in der Frankfurter Paulskirche verliehen – seit 1950 an „Persönlichkeiten, die mit ihrer literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Arbeit als Friedensstifter wirken.“

Aleida Assmann war bis 2014 Professorin für Allgemeine Literaturwissenschaften und Anglistik an der Uni Konstanz und ist berühmt für ihre Arbeiten zur Erinnerungskultur; Jan Assmann war Professor für Ägyptologie in Heidelberg und ist jetzt Honorarprofessor für Kulturwissenschaft und Religionstheorie in Konstanz – geehrt wird er „für seinen Beitrag zum Verständnis der Friedensfähigkeit von Religionen“, wie der Stiftungsrat des Friedenspreises heute in seiner Begründung bekannt gab.