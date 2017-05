Eilmeldung: Abschiebung verschoben

(hpk) Die für heute Abend geplante Sammelabschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan wurde wegen des Anschlags in Kabul abgesagt. Gegen diese Abschiebung hatte sich in den letzten Tagen vielerorts Protest geregt – für 18 Uhr ist z. B. heute in Ravensburg eine Mahnwache angemeldet. Allerdings bedeutet das keinen Richtungswechsel in der Landespolitik – es handelt sich wohl nicht um eine endgültige Aussetzung der Abschiebung, sondern höchstens um eine Verschiebung.