Druck.Machen. Die Konzerte

Jetzt ist es schon 152 Jahre her, dass eine Handvoll Drucker und Schriftsetzer in Konstanz den Ortsverein des Verbands der Deutschen Buchdrucker gründete. Es ist also – aufgrund von diversen Corona-Restriktionen und –Verschiebungen – kein rundes Jubiläum mehr, das der heutige ver.di-Ortsverein Medien + Kunst in den kommenden zwei Monaten begeht. Aber die vielen, thematisch durchaus aktuellen Veranstaltungen bieten genügend Anlass, sich über Sinn, Zweck und Zukunft von Solidarität und Gegenwehr zu verständigen.

Sie zogen – wie auch heute wieder viele – als Wanderarbeiter von Job zu Job, arbeiteten 12, 14, gar 16 Stunden am Tag, wurden miserabel entlohnt, kannten weder Krankengeld noch Urlaub – und starben früh an Armut und den giftigen Dämpfen am Arbeitsplatz. Zwischen fünd und zehn angestellte Drucker und Setzer gab es in den damals vielen kleinen Druckereien in Konstanz – und einige davon wollten die erbärmlichen Zustände nicht länger hinnehmen, schlossen sich zusammen und widersetzten sich dem Elend.

Ihr Ortsverein, den sie 1870 bildeten, gibt es noch heute; er ist die älteste immer noch bestehende Gewerkschaftsorganisation in der Region. Aber wie beght man so ein Jubiläum? Das fragte sich Mitglieder des heutigen Orsvereins. Soll man sich – wie bei der 100-Jahr-Feier – zu einem Festessen im Konzil treffen? Oder es mit einer kleinen Broschüre und einem Bankett (wieder im Konzil) begehen wie das 130-jährige Jubiläum im Jahre 2000? Das, so sagten sich die Mitglieder, wäre dann doch ein bisschen arg wenig – und zu sehr nach innen gerichtet. Also entwickelten sie unter dem Titel „Druck.Machen.“ ein breites Programm.

Sie schrieben ein Buch, konzipierten eine Ausstellung, organisierten Vorträge und Debatten, entwickelten Stadtrundgänge zur Geschichte des langen Kampfs für Demokratie und soziale Rechte in Konstanz, baten Filmemacher um ein Video zu Geschichten dieses Kampfs, vereinbarten mit dem Kollektiv vom Zebra-Kino Filme über die Arbeiter:innen-Bewegung und entwickelten mit den Leuten vom Konstanzer Kulturladen (Kula) eine Konzert- und Songreihe.

Über die verschiedenen Teile dieses umfangreichen Programms wird seemoz noch berichten. Da die Konzerte und Liederabende zeitlich am nächsten liegen, beginnen wir mit einer Vorstellung dessen, was im Kula ab kommenden Freitag zu sehen und zu hören sein wird. Zusammengefasst bieten der Kula und das Organisationskomitee des ver.di-Ortsvereins Medien Konstanz folgende Veranstaltungen an:

– Fr, 1. April, 20:30 Uhr: Akne Kid Joe, Punkrock gegen Kapitalismus und Rassismus

– Fr, 22. April, 20:30 Uhr: Protestsong-Nacht, fünf Bands gegen Ungerechtigkeit und soziale Kälte

– Mi, 18. Mai, 20:00 Uhr: Poetry-Slam (thematisch), Poet:innen gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg

– Fr, 27. Mai, 20:30 Uhr: „Working Class Heroes“ mit Mat Callahan und Yvonne Moore: US-amerikanische und irische Lieder der Arbeiter:innen-Bewegung

Noch eine Vorbemerkung: Für alle vier Abende gibt es ein (frei übertragbares) Kombiticket zum Preis von 25 Euro, erhältlich in Buchladen Schwarze Geiß, Obermarkt Konstanz.

1. April: Akne Kid Joe – mit Antifa-Tarifvertrag

„Wir sind der picklige kleine Scheißer aus der ersten Reihe und sind allergisch auf voll viel …“, so beschreibt sich die Band selbst. Ihre Mitglieder lernten sich in der Nürnberger Südstadtkneipe „Arsch und Friedrich“ kennen, beschlossen gemeinsam Musik zu machen – und starteten ab April 2017 gleich richtig durch. Innerhalb kürzester Zeit schafften sie es scheinbar mühelos, sich in kürzester Zeit einen großen Bekanntheitsgrad im deutschsprachigen Raum als antikapitalistische, antirassistische Punkband zu erspielen.

In ihren Songs sind soziale Gerechtigkeit und solidarische Lebensweisen positive Orientierungen. Mit Wut, Humor und Ironie singen und musizieren sie gegen die Lagerhaltung von Migräne:innen an, gegen das willentliche Sterbenlassen von Flüchtlingen im Mittelmeer, den unwürdigen Umgang mit Arbeitslosen durch das Hartz-IV-Regime, gegen Nazis, Hass und Hetze.

„What AfD think we do“, heißt es beispielsweise in einem Anti-AfD-Song, mit dem sie auf die Aussage des rechtsextremen AfD-Politikers Stephan Brandner reagierten, demzufolge der Staat Demonstrant:innen gegen die AfD finanziere und diese von Demo zu Demo karre. Eine Steilvorlage für Akne Kid Joe, denen dazu die Zeile „Ich bin festangestellter Linksextremist“ einfiel – und der Refrain „Ich hab einen Antifa-Tarifvertrag“. Eine charmante Idee.

22. April: Protestsong-Nacht – mit Bewegung

Früher waren Lieder fester Bestandteil jeder Protestaktion. Wo auch immer gestreikt, demonstriert und für Freiheit und Unabhängigkeit gekämpft wurde, war Musik ein wichtiger Teil des Widerstands. Das war während der demokratischen Revolution 1848 so – und setzte sich später fort. Keine Kundgebung zum 1. Mai ohne „Die Internationale“, keine Bürgerrechtsdemo ohne „We shall overcome“, kein Sit-in der Friedensbewegung ohne Songs, auch die Anti-AKW-Platzbesetzungen hatten ihre Liedermacher:innen. So spielten etwa die vielen Auftritte von Gesangsvereinen wie dem Konstanzer »Vorwärts« zu Beginn des letzten Jahrhunderts bei der Selbstvergewisserung und Selbstermächtigung der lokalen Arbeiter:innenklasse eine wichtige Rolle. Heute klingt manches anders – aber noch immer ist Musik ein wichtiger Bestandteil vieler Aktionen.

Am 22. April singen und spielen fünf Bands und/oder Singer-Songwriter aus unterschiedlichen Musikgenres gegen Ungerechtigkeit und soziale Kälte an. Ihre Auftritte (von jeweils zwischen 20 und 30 Minuten) werden mitreißen und alle in Bewegung versetzen: Tanzen wir also an gegen die unerträglichen herrschenden Verhältnisse, um diese demnächst selbst zum Tanzen zu bringen.

18. Mai: Poetry-Slam – Leben im Kapitalismus

Wie überstehen wir den kapitalistischen Alltag? Was tun wir, damit sich was ändert? So in etwa lautet das Thema, an dem sich die Slamer:innen orientieren, die im Kula im dichterischen Wettstreit gegeneinander antreten. Es gibt ja auch genügend Ansätze. Denn längst nicht alle nehmen das Gegebene hin. In vielen gesellschaftlichen Bereichen wehren sich Menschen gegen Ausbeutung und Unterdrückung, gegen prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse, gegen Homophobie und Rassismus. Und setzen sich ein für Geflüchtete, für bezahlbare Wohnungen, für Frauenrechte und Gleichstellung, für Frieden und gegen Krieg.

Dabei spielt natürlich vieles eine Rolle – die eigenen Befindlichkeiten, Ängste, Probleme, Sorgen, Wünsche, Träume, Hoffnungen. Und all das werden die Poet:innen mit selbstverfassten Texte und innerhalb weniger Minuten beim Wettbewerb auf die Kula-Bühne bringen: mit Engagement und Empathie, mit Ideen und Humor. Am Ende entscheiden das Publikum durch Applaus und eine Jury, wer zum Sieger oder zur Siegerin gekürt wird.

27. Mai: Mat Callahan, Yvonne Moore – und die „Working Class Heroes“

Sie traten schon öfters (und stets vor einem begeisterten Publikum) in der Zimmerbühne in der Niederburg auf: Der US-amerikanische Sänger und Liedermacher Mat Callahan und die Sängerin Yvonne Moore. Nun kommen sie eigens für das 150-Jahr-Jubiläum des Ortsverein Medien+Kunst wieder nach Konstanz: Mat, der in San Francisco aufwuchs, bereits in der US-Bürgerrechts- und Anti-Vietnamkriegsbewegung aktiv war, mehrere Bands und ein Kulturkollektiv gründete, schon früh Protestlieder komponierte und sang, mit dem großen Liedermacher Pete Seeger unterwegs war – und wegweisende Bücher wie „The Trouble with Musik“ (gegen die kapitalistische Musikindustrie) oder „The Explosion of Deferred Dreams. Musical Renaissance and Social Revolution in San Francisco 1965–1975“ verfasste. Und Yvonne mit ihrer großartigen Stimme, die – in Schaffhausen aufgewachsen – viele eigene Alben produzierte, bevor sie sich mit Mat zusammentat und mit ihm zusammen gegen Unterdrückung, Sklaverei (immer noch aktuell!) und die Befreiung der Entrechteten ansingt.

Zu ihren letzten Alben gehören „Burn the Boogeyman“, „Songs of Freedom“ (die Lieder des irischen Revolutionärs James Connolly) und „Working-Class Heroes. A History of Struggle in Song“. Ein Auftritt, den man nicht verpassen sollte.

Weitere Informationen mit Links zu Videos und Artikeln finden sich auf der Website des Ortsvereins Medien+Kunst Konstanz. Und nicht vergessen: Wer alle Gigs wahrnehmen mag, bekommt in der Schwarzen Geiß (und nur dort!) das sensationell billige Kombiticket (siehe oben).

Text: Pit Wuhrer/Stefan Frommherz

Illustrationen: ver.di Ortsverein Medien+Kunst Konstanz / Websiten Akne Kid Joe, Mat Callahan & Yvonne Moore