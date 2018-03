Die Z-Brücke ist (immer noch nicht) fertig

„Pünktlich“ um 12.31 Uhr wurden die Absperrungen zur Seite geräumt: Die Z-Brücke in Konstanz-Petershausen war begehbar. Doch von einem Ansturm ungeduldiger BürgerInnen konnte keine Rede sein – zu häufig war die Eröffnung verschoben worden. Offizielle Eröffnung ist nun am 23. April.

Denn immer noch ist das Millionen-Projekt nicht fertig – noch fehlen die Aufzüge, die, so die Stadtverwaltung in einer aktuellen Mitteilung, „aufgrund von Terminschwierigkeiten der ausführenden Baufirma erst nach der Abnahme in Betrieb“ gehen können. Diese Endabnahme gab es gestern um 9.30 Uhr durch Experten des Tiefbauamts; sie dauerte immerhin zwei Stunden und förderte noch „kleinere Mängel zutage“, die erst im Frühling „bei wärmeren Temperaturen“ behoben werden können.

Kurz vor Ostern also steht Osterhasi auf der Matte. Im Korb auf seinem Rücken trägt er goldene Eier für die Bauunternehmung, die die Z-Brücke gebaut hat. 2,6 Millionen waren dafür vorgesehen, 6,2 Mio.Euro sind es schließlich geworden. Ein einfacher Zahlendreher sozusagen. Mit der Bauzeit gab es ähnliche „Problemchen“. Geplant war Februar 2016 bis Juli 2017. Würde man Februar 2018 als Fertigstellungstermin durchgehen lassen, wäre schon wieder der Lapsus eines Zahlendrehers gegeben. Aber jetzt scheint sicher: Offizielle Eröffnung durch die Stadtoberen ist am 23. April. Ohne Zahlendreher.

Wobei noch immer eine Frage unbeantwortet ist. Ob nämlich die totale Sperrung des Radweges neben der Bahnlinie über den ganzen Brückenbau-Zeitraum wirklich so „alternativlos“ war. Immerhin ist seit Anfang der Woche dort die Passage wieder freigegeben. Und anders als auf der Brücke nehmen die Radler diese Freigabe dankbar und zahlreich an.

hpk/ps