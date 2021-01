Die vhs weitet ihr Online-Programm aus

Die Volkshochschule des Landkreises Konstanz (vhs) präsentiert auch im Januar interessante Online-Vorträge und Kurse. Aufgrund der Corona-Verordnung des Landes finden bis mindestens 31. Januar keine Präsenzveranstaltungen statt, aber alle Kurse und Veranstaltungen, die auf ein digitales Format umgestellt wurden, können „besucht“ werden. Denn das Online-Programm wird während des Lockdowns weiterhin gut nachgefragt, sodass die vhs auch für die kommende Woche neue Angebote schafft.

Ab dem 18. Januar 2021 starten zahlreiche Fremdsprachen- und Bewegungskurse als Online-Kurse. Das Vortragsprogramm hat spannende ReferentInnen zu bieten, die ein breites Themenspektrum abdecken. Über die Webseite der vhs Konstanz kann man sich für alle Vorträge und Kurse anmelden oder aber per Mail an info@vhs-landkreis-konstanz.de.

Den Auftakt macht Dr. Adrian Rinscheid von der Universität St. Gallen, der am 18. 01. 21 über Fake News in der Klimapolitik spricht, bevor Reisejournalist Rainer Hamberger einen Tag später die ZuschauerInnen auf eine virtuelle Reise durch Kanada mitnimmt. Am Mittwoch referiert kein Geringerer als Klinikchef Prof. Dr. Marcus Schuchmann über die Bedeutung des Organs Leber. Teilnehmende können bis zum 18. 01. 21 Fragen einreichen, die Prof. Schuchmann im Vortrag zu seinem Spezialgebiet „Leber“ beantworten wird. Zum Wochenabschluss spricht die Ernährungswissenschaftlerin Gabriele Wolf über Ernährungstipps bei akuten und chronischen Schmerzen.

Hier die Termine im Einzelnen:

Dr. Adrian Rinscheid: Fake News in der Klimapolitik

Klimapolitik im Zeitalter des Postfaktischen: Entstehung und Folgen von Mythen und Fake News

Effektiver Klimaschutz ist von einer gesellschaftlichen Verständigung über die Ausgestaltung der geeigneten Mittel und Wege abhängig. Klimapolitische Diskurse folgen allerdings nicht immer den Mustern rationaler und faktenbasierter Verständigung. Vielmehr sind sie mitunter getrieben von politischen Mythen und Falschinformationen. Was sind die Gründe für diese Phänomene? Wie verbreiten sich Fake News und politische Mythen? Und was kann man dagegen tun?

Mo., 18. 01. 21, 19.30 – 21.00 Uhr. 7,00 €; SchülerInnen und Studierende mit Ausweis und mit vhs-Vortragskarte frei.

Rainer Hamberger: 8000 km quer durch Kanada

Vom Atlantik über die Arktis zum Pazifik

Der Vortrag bietet einen bunten Streifzug durch Geschichte, Kultur und Wildnis Kanadas zu allen Jahreszeiten – mit Luftaufnahmen, unterwegs mit Schlittenhunden oder dem Kanu, bei Grizzlybären, Killerwalen und Eisbären im Winter der kanadischen Arktis. Dabei geht es auch um die Lebensumstände, zum Beispiel die der „First Nations“ (indigene Völker in Kanada). Die brillanten Aufnahmen und Videos werden digital präsentiert. Der Referent ist Fotograf sowie Autor mehrerer Bücher über das Land und lebte fünf Jahre in Kanada. Zusammen mit Reinhold Messner, Arved Fuchs und Bruno Baumann Rainer publizierte Hamberger Abenteuerbücher und gab zehn eigene Reisebände heraus. Als Vortragsreferent, Fotograf, Autor und Journalist sieht er sich als Vermittler zwischen Kulturen und Lebensräumen.

Di., 19. 01. 21, 19.30 – 21.00 Uhr. 7,00 €; SchülerInnen und Studierende mit Ausweis und mit vhs-Vortragskarte frei.

Prof. Dr. Marcus Schuchmann: Die Leber – ihre Bedeutung für unser Wohlbefinden

Kooperationsveranstaltung der vhs und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW)

Die Leber ist unser zentrales Stoffwechselorgan – Kraftwerk und Kläranlage. Um ihren Aufgaben nachkommen zu können, wird sie von einem Drittel des gesamten Blutflusses durchströmt und benötigt dabei 20 Prozent des gesamten Körpersauerstoffs. Die Leber verarbeitet aufgenommene Nährstoffe, bildet daraus unter anderem Eiweiße und Gallenflüssigkeit und speichert Energie. Sie entgiftet den Körper von körpereigenen und körperfremden Substanzen. Auch in der Regulierung unserer Immunantwort spielt das Organ eine entscheidende Rolle. Die Leber ist für Leben und Wohlbefinden unersetzlich, ein Überleben ohne funktionsfähige Leber ist nur für wenige Stunden möglich – ein guter Leberwert kann nicht in Gold aufgewogen werden.

Mi., 20. 01. 21, 19.30 – 21.00 Uhr. 7,00 €; SchülerInnen und Studierende mit Ausweis und mit vhs-Vortragskarte frei.

Gabriele Wolf: Ernährung bei akuten und chronischen Schmerzen

Schmerzen tun zwar immer weh, haben jedoch häufig ganz unterschiedliche Ursachen. Akute Schmerzen stellen in der Regel ein Warnsignal dafür dar. Sie verschwinden zum Beispiel wieder, sobald eine Wunde verheilt ist. Chronische Schmerzen hingegen haben häufig keine klar erkennbaren Ursachen und können sich zu eigenständigen Krankheitsbildern entwickeln.

Eine der häufigsten Ursachen für chronische Schmerzen sind entzündlich-rheumatische Erkrankungen. „Die Vielfalt der rheumatischen Erkrankungen macht deutlich, dass es nicht eine Rheumadiät gibt, sondern dass individuell auf die vielfältigen und oft schwer diagnostizierbaren Beschwerden des Patienten ernährungstherapeutisch eingegangen werden muss.“ (Prof. Dr. Olaf Adam, München). Im Einzelfall wird eine Diät getestet und je nach Beschwerden mit Hilfe eines Ernährungs- und Schmerzprotokolls erfasst und modifiziert. Oft führt mehrtägiges Fasten zu Symptomfreiheit, allerdings kommen die Beschwerden zurück, wenn wieder gegessen wird. Dagegen setzt eine sogenannte fettmodifizierte Diät an. Wie das geht, erfahren Sie beim Vortrag.

Do., 21. 01. 21, 19.30 – 21.00 Uhr. 7,00 €; SchülerInnen und Studierende mit Ausweis und mit vhs-Vortragskarte frei.

MM/ans (Bild: vhs Konstanz)