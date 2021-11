„Die Unbeugsamen“ – Film und Diskussion

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Konstanz Julika Funk und Stadträtin Christine Finke (JFK) laden interessierte Frauen zu einer Matinee mit Podiumsdiskussion ein. Christine Finke erhielt 2020 den Helene Weber-Preis, mit dem das Bundesfamilienministerium seit 2009 Frauen für herausragende Leistungen in der Kommunalpolitik auszeichnet. Dementsprechend liegt der Fokus der Podiumsdiskussion auf der ehrenamtlichen Arbeit von Frauen in der Kommunalpolitik.

Am nächsten Sonntag gibt es einen Film und anschließend eine Podiumsdiskussion zum Thema Frauen in der Kommunalpolitik. Gezeigt wird der Film „Die Unbeugsamen“, in dem es um Pionierinnen der Bonner Republik und ihr politisches Wirken gegen viele Widerstände geht. Christine Finke hat sich für diese Veranstaltung mit der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Julika Funk zusammengetan – und zwar nicht nur, weil es thematisch passt, sondern weil beide die gleiche Idee hatten.

Über den Film

Wie geht es Frauen in der Politik, woher kommen sie und wo stehen sie jetzt? Torsten Körners Film über Frauen, die in der Bonner Republik politische Pionierarbeit leisteten und viel Spott und Häme für ihr Engagement erdulden mussten, wird als Matinee mit Sektempfang gezeigt.

Mitwirkende der Dokumentation sind zahlreiche Pionierinnen der Bonner Republik, die der Filmemacher an ihre alten Wirkungsstätten einlud, um sie zu interviewen – darunter Herta Däubler-Gmelin (SPD), Marie-Elisabeth Klee (CDU), Ursula Männle (CSU), Christa Nickels (Die Grünen), Ingrid Matthäus-Maier (FDP/SPD), Renate Schmidt (SPD) und Rita Süssmuth (CDU). Historische Aufnahmen zeigen darüber hinaus politische Größen wie Aenne Brauksiepe (CDU), Hildegard Hamm-Brücher (FDP), Waltraud Schoppe und Petra Kelly (Die Grünen).

Das filmische Zeitdokument inspiriert zur Bestandsaufnahme und zur Diskussion über Gleichberechtigung und Machtverhältnisse in der Gesellschaft.

Podiumsdiskussion

Es diskutieren die ehemaligen Konstanzer Kommunalpolitikerinnen Vera Hemm (LLK, siehe Foto), Maria-Theresia Jung (SPD), Zeitzeuginnen auch der Bonner Republik, sowie Stadträtin Nina Röckelein (FGL) im Gespräch mit der Gleichstellungsbeauftragten und berichten über ihre Erfahrungen und Eindrücke. Aus Berlin ist die Vorständin der Böll Stiftung, Barbara Unmüßig, zugeschaltet.

Programm

11:00 Sektempfang und Begrüßung durch Christine Finke

11:15 Beginn der Filmvorführung (Länge 1:44 h)

13:00 Ende der Filmvorführung 13:00-13:15 Pause

13:15 Beginn Podiumsdiskussion/Gesprächsrunde

14:00 Ende Podiumsdiskussion, offener Ausklang

Wo: Zebra Kino, Joseph-Belli-Weg 5, 78467 Konstanz, am 14.11.2021 ab 11:00 Uhr. Wie: Der Eintritt ist kostenlos! Anmeldung hier. Bitte kommt mit etwas Vorlauf, da Impfnachweise & Co am Eingang kontrolliert werden. Da das Preisgeld zur Stärkung von Frauen in der Kommunalpolitik eingesetzt werden soll, werden Frauen bei der Anmeldung bevorzugt, falls die Nachfrage das Angebot an Sitzplätzen übersteigt. Bei Interesse kann auch eine Kinderbetreuung in Anspruch genommen werden.