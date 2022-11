Die smarte Stadt am Bodensee (II)

Konstanz will eine „Smart City“ werden – und braucht dafür erheblich mehr Daten über das Verhalten seiner Bürgerinnen und Bürger. Im Gegenzug werden den Menschen eine grünere, intelligentere Stadt und mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten versprochen. Hier der zweite und letzte Teil des Porträts eines Modellprojekts, das der Stadt in naher Zukunft ein neues Gesicht geben könnte.

Teil 2/2

Von einem Verschwinden des leiblichen Menschen im virtuellen Raum geht Hannah Horstmann nicht aus. Von hybriden Räumen wäre durchaus zu reden, im Vordergrund jedoch steht das menschliche Erleben in der „physischen Stadt“. Die Datenerfassung wird ja nicht aktiv bemerkt, sondern „im Hintergrund“ werden Berechnungen vorgenommen, wie Abläufe umweltschonend optimiert werden.

Es ließe sich sagen, dass die smarte Stadt dann ihren Zweck erfüllt, wenn man weniger genervten Autofahrern in verstopften Straßen, dafür aber gut gelaunten Fahrradfahrern und Fußgängern in satten Grünflächen begegnet. Es sollen also keine Räume durch Überwachung geschlossen, sondern sie sollen so geöffnet werden, dass sie allen zugutekommen. Falls sich die erhoffte neue Gelassenheit wirklich einstellt, ist einem vielleicht gar nicht bewusst, dass sie das deshalb tun konnte, weil vorher kalte Daten ihre gleichfalls kalten Berechnungen angestellt haben. Man ist dann quasi von der smarten Stadt überlistet worden – und das zu seinem eigenen Besten.

Die Stadt Konstanz unterliegt somit einem veritablen Kulturwandel, und wo Dinge sich wandeln, dort passieren Fehler. Deshalb ist Hannah Horstmann dankbar, über ein Budget zu verfügen, das es erlaubt, welche zu begehen. Ihr Team kann sich eine „Trial and Error“-Strategie erlauben: Was schief geht, kann verworfen werden, aber es hat daraus gelernt und weiß jetzt mehr – es ist smarter geworden –, was funktioniert, kann beibehalten und befördert werden. Überdies stehen auch die verschiedenen Smart Cities, die alle, basierend auf einem gemeinsamen Stock, unterschiedliche Konzepte verfolgen, miteinander im Dialog, was es ihnen ermöglicht, sich fortlaufend gegenseitig zu befruchten. Generell soll sich eine gewisse Fehlerkultur etablieren. Auch Konflikte werden nicht ausbleiben. Für eine Smart City gilt, wie für vieles andere auch, dass sich jeder eine andere Vorstellungen davon macht, und mitunter wird vielleicht eine Idee verfolgt, die das Projekt an die Grenzen der Realisierbarkeit treibt.

In Konstanz wird so etwas wie ein Ideenspeicher angestrebt, in den jeder Bürger seine Ideen einreichen kann. Nennen könnte man das eine smarte Kollaboration: jeder kann seine Smartness einbringen, was es der Stadt überhaupt erst ermöglicht, smart zu sein. Deshalb wäre die städtische Smartness als eine Art aufsummierte Smartness der aktiven Bürger zu verstehen. Die smarte Stadt soll ihren Bürgern dienen, sie ist genauso als Kollaborationsprojekt angelegt wie das Smart City-Team selbst.

All das soll einen keinesfalls darüber hinwegsehen lassen, dass besagte Bürger es mit einer Form der digitalen Überwachung zu tun bekommen, und sie auch dann als Datenlieferanten dienen, wenn diese zu ihren Gunsten ausgewertet werden. Eine gesunde Skepsis lässt sich somit nicht nur nicht vermeiden, sie ist überaus angebracht.

Teilhaber, die den smarten Prozess kritisch hinterfragen, sind von Hannah Horstmann explizit gewünscht. Das bedeutet, dass jetzt noch mehr als sonst aktive Bürger gefordert sind, solche, die sich in diese Beteiligungsplattform einbringen und die die Richtung der Überwachung wechselseitig halten, indem sie fortlaufend prüfen, ob und inwiefern die smarte Stadt am Bodensee imstande ist, den von ihr selbst gestellten Anspruch einzulösen. Über das Gelingen entscheidet schließlich der praktische Vollzug.

Hannah Horstmann und die Smart City

Hannah Horstmann zählt sich zu jenen glücklichen Menschen, denen es gelungen ist, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Sie ist über die Wirtschaftsförderung und ein Studium des Wissenschaftsjournalismus beim interdisziplinären 7-köpfigen Smart City-Team gelandet. Diese Smart City ist, man könnte sagen: ein schwebender Arbeitsplatz. Wo es Nachfragen und Probleme gibt, da ist sie dann auch. Jemand, der ihr neugierig Fragen stellt, reißt sie keineswegs aus ihrer Arbeit, sondern mit den Bürgern zu sprechen, das ist ihre Arbeit, zumindest ein Teil davon. Als Repräsentantin der anvisierten Transformation weist sie darauf hin, dass kein Personenkult betrieben werden soll, aber ein Problem damit, als „Gesicht der Smart City Konstanz“ zu gelten, hat sie nicht.

Die wahrhaft passionierten Arbeiter schleppen ihre Arbeit im Kopf überall mit sich herum. Droht deshalb nicht auch Hannah Horstmann eine Déformation professionnelle? Kann sie die Welt überhaupt noch anders sehen als durch Smart City-Augen? Entdeckt sie nicht schon im vertrauten und vermeintlich lockeren Gespräch in der nächsten Kneipe plötzlich Optimierungspotential?

Man nehme die Umwelt schon anders wahr, gibt sie kund, man beginne, alles in sich aufzusaugen und sich zu fragen, ob und inwiefern das Beobachtete für die smarte Arbeit genutzt werden kann. Aber auch wenn keine blitzsaubere Trennung zwischen Freizeit und Arbeit mehr möglich ist, abstellen kann sie durchaus. Heimgesucht von der Smart City wird sie nicht. Im Smart City-Büro in der Hussenstraße 13 ist sie für alle ansprechbar, die nach mehr Informationen über ihre kluge Stadt verlangen.

Text: Manuel Güntert