Die smarte Stadt am Bodensee (I)

Wer gemächlich durch die Stadt Konstanz flaniert, wird die Transformation, von der im Folgenden die Rede sein wird, kaum zur Kenntnis nehmen. Sie hinterlässt auch keine deutlich sichtbaren Spuren. Man muss sich schon mit dem befassen, was hier geschieht. Konstanz ist auf dem besten Weg, sich zu einer sogenannten „Smart City“ zu entwickeln. Die Stadt hat den Zuschlag für ein Smart City-Modellprojekt erhalten. Nur – was soll das sein? Der Begriff lässt auf eine kluge Stadt schließen, aber wo in der Stadt versteckt sie sich denn, diese Klugheit, die sie sich wohlweislich attestiert?

Teil 1/2

Die „Smart City Charta“ des Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat nennt als mögliche Schwerpunkte eine höhere Effizienz der Verwaltung, mehr Transparenz und Partizipation, das Erreichen konkreter Klimaziele, optimierte Mobilität und Verkehrsabläufe oder die regionale Innovations- und Wirtschaftsförderung. Mit einer aktuellen Version des alten alchemistischen Traumes, unedle Stoffe in edles Gold zu verwandeln, bekommt man es folglich insoweit zu tun, als die Klugheit der Stadt sich darin birgt, menschliche Verhaltensdaten, die die Bewohner in sie eingeben, vermittels digitaler Technik so zu berechnen, dass sie den Ressourcenverbrauch senken und die Lebensqualität erhöhen.

Konstanz befindet sich im Anfangsstadium dieser Transformation, in der Strategiephase. Zwar gibt es konkrete Vorstellung, in welche Richtung sich das Projekt entwickeln soll, ergebnisoffen ist der laufende Prozess insofern, als die Bürgerbeteiligung jederzeit eine Kursänderung herbeiführen kann.

Für Hannah Horstmann vom jungen Smart City-Team der Stadt soll die Digitalisierung kein Selbstzweck sein, sondern die Anwendung von Technologie, Datenerhebungen, Beschreibungen und Darstellungen möglicher Szenarien sollen zu einem Erkenntnisgewinn führen, der der gemeinsamen Gestaltung des öffentlichen Raumes zugutekommt. Sie fordert die Konstanzer auf, sich zu fragen, wie sie sich ihre smarte Stadt vorstellen: Was können das Smart City-Team und die Bürger in den nächsten fünf Jahren zusammen entwickeln? Was können sie gemeinsam auf die Straße bringen? Wie lässt sich eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung gewährleisten? Wie lassen sich die Stadt und das Leben darin besser gestalten?

Dabei weist diese smarte Stadt einen klaren Fokus auf: Konstanz soll eine „Smart Green City“ sein. Wie sollten Menschen in einem kaputten Umfeld auch prosperieren? Essentiell entsprechend sind die Klimadaten, exemplarische jene, die einen klaren Nutzen hinsichtlich Verkehrsoptimierung erzielen können. So erfassen über die Stadt verteilte „Smart Citizen Kits“ die Konstanzer Klimadaten und Parkraumsensoren den Anlieferverkehr in Altstadt. Open-Bike-Sensoren wiederum gewähren in Kombination mit der „SIMRA“-App einen sicheren Radverkehr. Mittelfristig soll Konstanz dann klimaneutral werden.

Um die erwünschte Transformation vollziehen zu können, braucht die smarte Stadt möglichst viele Daten ihrer Bürger. Schließlich kann sie den Bedürfnissen ihrer Bewohner nur dann gerecht werden, wenn diese bekannt sind. Hannah Horstmann weist darauf hin, dass durch vorangetriebene Digitalisierung nützliche Informationen bereitgestellt werden können, die man sonst schlicht und einfach nicht besäße. Sie weiß natürlich um die diesbezüglichen Sorgen: Die Datenerhebung weckt unvermeidlich die Befürchtung, die Obrigkeit wolle sich in das Privatleben einschnüffeln. Sie zerstreut diese für die Stadt Konstanz: Die gesammelten Daten werden vertraulicher behandelt als jene, die man in sozialen Netzwerken teilt. Das Smart City-Team wird eine Datenethik veröffentlichen, die jeder einsehen kann, der das will. Wer misstrauisch ist und bleibt, kann die diesbezüglichen Abläufe selbst überprüfen. Überdies ist man an die Gesetzgebung gebunden. Die Bewohner werden auch nicht in die Smart City gezwungen – wobei es für Hannah Horstmann vorstellbar ist, dass, falls Belohnungen für klimafreundliches Verhalten ausgeschrieben werden, ein gewisser sozialer Druck auf jene ausgeübt wird, die sich dem verweigern.

So werden zwar Daten erfasst, doch diese sollen für die Menschen arbeiten. Dem Vorwurf, dass die Technologie den Menschen entmündigt, indem sie ihm alles abnimmt, was er vormals selbst gemacht hat, gesteht die Smart City-Beauftragte zwar eine gewisse Berechtigung zu, aber wenn die Optimierung dazu führt, dass jemand über mehr Freizeit verfügt, weil er sich weniger mit Ärgernissen wie beispielsweise der Parkplatzsuche herumplagen muss, dann steigt seine Verantwortung. Schließlich resultiert daraus die Pflicht, die gesparte Zeit sinnvoll zu nutzen.

Text & Bild: Manuel Güntert