Die Singener GEMS im Dezember

Ein bunt gemischtes Programm halten die MacherInnen des Kulturzentrums GEMS auch kommenden Monat wieder bereit: von Zauberei über Lokalgeschichte, handgemachten Blues, Improtheater bis hin zu furios femininem Kabarett. Aber lesen Sie selbst im Einzelnen:

Die Magier – Die Freakshow Tour

Die beiden Künstler Christopher Köhler und Lars Ruth präsentieren ihrem Publikum Nervenkitzel, Mysteriöses, Gruseliges und schaurig-schöne Magie auf den Bühnen der ganzen Nation. Die Enfants Terribles der deutschen Magie-Szene zeigen, wie die Grenzen zwischen Realität und Illusion ineinanderfließen, sich Geister auf der Bühne manifestieren und Gedanken auf unglaubliche Art und Weise gelesen werden.

Anfang Dezember werden Die Magier die GEMS mit ihrer erfolgreichen Magic Ensemble-Show verzaubern: Provokant. Gruselig. Unfassbar. Gefährlich. Spontan. Lustig. Magisch. Seit 2017 ist Christopher Köhlers Erfolgsshow nun schon auf Deutschlands Bühnen zu sehen und kommt in der vierten Ausgabe jetzt auch nach Singen. Doch dieses Mal ist alles anders! Schon beim Betreten des Theatersaals wird den ZuschauerInnen schnell klar: Das hier ist keine 08/15 Zaubershow, sondern eine ganz ungewöhnliche Comedy Magic & Mystery Show mit klarer Kante.

Geboten werden unheimliche und extreme Bühnenauftritte, die so noch nie zu sehen waren und die aus guten Gründen weltweit nur von sehr wenigen KünstlerInnen vorgeführt werden. Es ist Zeit für die Freakshow!

Am 2. Dezember 2022 um 20:00 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

Singen ohne Strom – Father & Sons

Ohne „Netz und doppelten Boden“, also ganz ohne elektrischen Strom, präsentiert sich die Bluesband „Fathers & Sons“ im kleinen Studio der Singener GEMS. Während Carlo Schultheiss und Jürgen Ruhl (Fathers) als Jugendliche in den 70er Jahren noch in eine lebendige Bluesszene hineingewachsen sind, haben Kevin Laule und Hannes Schultheiss (Sons) 40 Jahre später Erfahrungen in Stoner Rock-Formationen gesammelt und sich dem Blues so genähert. Gemeinsam graben sie nun nach rauen Stücken von Blind Willie McTell, Fred McDowell oder Junior Wells und frönen dem trockenen Boogie in der Tradition John Lee Hookers bis hin zu Seasick Steve.

Besetzung: Jürgen Ruhl (Gitarre, Gesang), Carlo Schultheiss (Harp, Gesang), Hannes Schultheiss (Bass), Kevin Laule (Percussion).

Eintritt frei, es wird um eine angemessene Hutspende für die Musiker gebeten. Begrenzte Platzzahl, nur 45 Zuschauer möglich (Vorreservierung per E-Mail unter brauch_michael@yahoo.de nötig).

Am 4. Dezember 2022 um 18:00 Uhr im GEMS-Studio.

Wilhelm J. Waibel: Der Krieg hat ein Gesicht – Bomben auf Singen und den Hegau

Wilhelm J. Waibel lädt zu einem Vortrag in der Singener GEMS ein. Thematisiert werden die Bombenangriffe auf Singen und den Hegau während des 2. Weltkrieges. Auch wenn man die schlimmen, todbringenden Bombenangriffe auf die deutschen Großstädte – wie zum Beispiel Leipzig, Dresden, Hamburg, aber auch auf kleinere Städte, z. B. mit Rüstungs-Industrie wie Friedrichshafen, – einmal außer Acht lässt, dann hat der Bombenkrieg auch unsere nähere Heimat getroffen: Im Umfeld des Hegaus und des Bodensees gab es Bombenangriffe und Abstürze von Kampfflugzeugen, die Waibel seit Jahrzehnten in seiner Arbeit als Heimathistoriker beschäftig(t)en. Gespräche, Interviews mit von Angriffen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern haben hautnahe Erkenntnisse gebracht. Und die Briefkontakte mit an diesen Angriffen beteiligten Piloten der US-Air-Force haben zusätzlich die Gesamttragik aufgezeigt.

„Ich will bei meinem Vortrag nicht so sehr auf die materielle Bilanz solcher Angriffe eingehen: Im Vordergrund meiner Betrachtung stehen die betroffenen Menschen – Kinder und Erwachsene: Der Krieg hat ein Gesicht – ein blutiges Gesicht!“ Wilhelm J. Waibel

Der Vortrag kostet keinen Eintritt, um besser planen zu können, wird aber um Reservierung hier oder telefonisch unter 07731 66557 gebeten.

Am 9. Dezember um 20:00 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

Patrizia Moresco – Schlimmer die Glocken nie klingen

Patrizia Moresco kommt in die GEMS in Singen – „Schlimmer die Glocken nie klingen“ ist ein hochprozentiger Weihnachtspunch, der einem die Schlittenfahrt zwischen „Last Christmas“ und „Highway to hell“ aufs Lustigste versüßt. Wer kennt sie nicht, die Dramen, die sich in diesen Tagen abspielen: Menschen die auf Weihnachtsmärkten ihre Würde verlieren, sexuell aufgeheizte Weihnachtsfeiern, Zwangsvöllerei, mit scheinbar nicht endenden Familienbesuchen, die Abmachung „Dieses Jahr schenken wir uns nur eine Kleinigkeit“, die man sich besser notariell beglaubigen lässt, oder die große Angst, vor Karstadt als Weihnachtsmann zu enden.

Humor ist wenn man trotzdem lacht – und wer könnte einen dabei besser unterstützen, als die gnadenlose Vollblutkomikerin Patrizia Moresco? Alle Jahre wieder steht der südländische Wirbelwind vor dem Problem, wie überstehe ich unbeschädigt Weihnachten? Wichteln bis zur Selbstaufgabe? Mit Lametta tarnen und verharren, bis die drei Könige einen retten? Oder trinken, viel trinken, aber manchmal ist selbst zu viel trinken nicht genug.

Wem Weihnachten so un… äh heilig ist wie der Moresco, ist hier genau richtig.

Am 10. Dezember um 20:00 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

improsingers: Halleluja! Weihnachtsfeier-Impro-Spezial

Die „improsingers Improvisationstheater“ spielen mal wieder im Studio der GEMS in Singen. Jede Show ist einmalig, jeder Moment unwiederbringlich. Echt spontan! Echt spielfreudig! Echt gut! Kommt ins Studio und staunt, lacht und genießt!

„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, drum kommet all herbeigerennt!

Und vergesst an Krippenstelle für den Moment die Grippewelle.

Das Christkind selbst lädt in den Saal zum Weihnachtsimpronacht-Spezial.

Die Weihnachtswichtel wollen spielen, Musik gibt es in allen Stilen.

Und es wird sicher viel gelacht zur heil’gen Weihnachtsimpronacht!“

Moderation: Cordula Mächler. Musik: Markus Löhr

Am 11. Dezember um 19:00 Uhr im GEMS-Studio.

BACK TO BLUES – Die Blues-Band vom Bodensee!

Wie jedes Jahr, zum GEMS-Geburtstag, kommen Back To Blues am 23. Dezember in die Singener GEMS. Eine der besten Blues-Bands im süddeutschen Raum, wieder mal mit ihrem Wiener Bühnenfeger Natascha Flamisch!

Erstklassiger Gitarren-Bluesrock, kraftvoll und dynamisch gespielte Bläserriffs und Grooves, mitreißende Soli und eine Stimme, die mit Gefühl, Temperament und Power für Gänsehaut sorgt. Rockig, funky, jazzig – abwechslungsreich wird der Blues in all seinen Facetten ins neue Jahrtausend katapultiert!

Am 23. Dezember um 20:30 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

Karten für die Veranstaltungen sind über Reservix und an der Abendkasse erhältlich.

