Die Singener GEMS im April

Ein bunt gemischtes Programm halten die Programm-Macher*innen des Kulturzentrums GEMS auch diesen Monat wieder bereit: von Kabarett über Klezmer, den Improsingers bis hin zum Publikumsliebling Christoph Sonntag. Hier die Termine im Detail:

Am 12. April spielt Gerd Dudenhöffer aus 30 Jahren Heinz Becker-Programmen „Deja vu 2“. Die Veranstaltung ist leider schon ausverkauft.

Sistanagila – israelisch-iranisches Musikprojekt

Eine Brücke zwischen den Kulturen. Aufgrund der aktuellen politischen Spannungen haben sich in Berlin lebende israelische und iranische Musiker zusammengetan, um durch die Universalsprache Musik den Dialog zu suchen. Ein offener und sensibler Umgang mit dem Konflikt soll durch den künstlerischen Austauschprozess ermöglicht werden.

Um die religiösen Elemente genauso wie die eher moderne, nationale Identität der Kulturen zum Ausdruck zu bringen, bedienen sich die Musiker*innen sowohl bei folkloristischen und religiösen Melodien aus Klezmer, sephardischer und traditioneller persischer Musik, als auch bei modernen und klassischen Kompositionen. Unterschiedliche Eigenarten führen nicht zwangsläufig zu Konflikten – sondern auch zu Bereicherungen.

Am 14. April um 20:00 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

improsingers – Big Drama, Baby!

Impro-Show zum Welttag des Buches. Die improsingers treten wieder im Studio der GEMS in Singen auf. In Büchern stehen viele Geschichten, die jeder selber lesen kann, aber die improsingers holen die Geschichten hinter den Geschichten hervor und erwecken sie unter freudigem Engagement des Publikums zum Leben. Ein Telefonbucheintrag als Vorlage für eine Stegreif-Oper? Ein Reclam-Heft als Inspiration für eine Reality-Show? Alles ist möglich, alles ist spielbar, alles ist unvorhergesehen und frisch improvisiert.

Begleitet wird die GEMS-eigene Improvisationstheatergruppe auf den unterschiedlichsten Instrumenten von Musiker Markus Löhr und Moderatorin Cordula Mächler führt das werte Publikum hin- und mitreißend durch den Sonntagabend. Ein Impro-Abend, wie er so in keinem Buche steht!

Am 23. April um 19:00 Uhr im Studio der GEMS.

Mathis Schuller – live & acoustic

Am 27. April spielt Mathis Schuller sein erstes Solo-Konzert in der GEMS in Singen. Der 19-Jährige aus Stockach schreibt seit vielen Jahren eigene Songs und begleitet sich dabei auf der Gitarre oder dem Klavier. Bühnenerfahrung sammelte Mathis schon als Finalist im TV-Format „Dein Song“, einem Komponistenwettbewerb für Kinder im Kinderkanal des ZDF. Mal traurige Ballade, mal schneller Rocksong – Mathis wird alles dransetzen, sein Publikum gut zu unterhalten. Denn er hat sich vorgenommen, vor diesem Auftritt echt voll viel zu üben!

Vielleicht begrüßt Mathis sogar auch den ein oder anderen „special guest“. Der Eintritt ist frei, es wird allerdings um Reservierung gebeten. Einfach eine E-Mail an fsj@diegems.de senden.

Am 27. April um 19:30 Uhr in der GEMS.

Christoph Sonntag – Ein Tritt frei

Christoph Sonntag wendet sich in seinem neuen Programm wieder seiner Kernkompetenz zu: Ihr sollt Tränen lachen. Und gerne mit neuen positiven Impulsen für Euch und die Welt wieder heimkommen. Wir können die Probleme nicht weglachen, aber Lachen hilft uns, sie wieder einordnen zu können. Und irgendwann auch zu lösen. Lasst uns lostreten. Immer schön in die Hinterteile derer, die uns an der Nase herumführen, uns gängeln und eigentlich zum Lachen wären. Wenn sie es nicht so ernst meinen würden.

Ein wildes, buntes Sonntags-Programm, wie es noch nie da war. Lebendig, schnell, heutig, zum Totlachen witzig, aktuell, musikalisch, fulminant, kurz: eine einzigartige Serie von kabarettistischen Tritten, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Am 30. April um 19:30 Uhr in der GEMS.

Weitere Informationen und Tickets hier.

MM/ans; Bild: Mathis Schuller, © Beatrice Scholz