Die seemoz-Spitzenreiter im April

Bunt gemischt wie die monatliche Themenwahl präsentiert sich die seemoz-Hitliste – mit leichtem Übergewicht an Verkehrsthemen. Und das wird auch so bleiben – bis, ja bis man sich in Konstanz entschließt, dem Autowahn, zumindest auf lokaler Ebene und in der Innenstadt, ein Ende zu bereiten.

Platz 1: „Seilbahn: Das etwas andere Bürgergespräch“

Ein altes Thema, neu aufbereitet, führt unsere Hitliste an. Dabei geht es gar nicht um ein Für oder Wider für eine Seilbahn, sondern um die Trickserei der Stadtverwaltung, ein Lieblingsthema des Oberbürgermeisters durch die Hintertür wieder auf die Agenda zu hieven. Zum Beitrag …

Platz 2: „Doch keine Aufzüge im Konstanzer Bahnhof“

Der Spaßtext schafft Platz 2. Und ist doch ein Beleg dafür, wie sehr Verkehrsfragen – und da besonders das Dilemma um den Konstanzer Bahnhof – die KonstanzerInnen umtreibt. Zum Beitrag …

Platz 3: „Singener Stadtgeflüster: Schandflecken und Konsumtempel, Klimagipfel und Hausberg“

Was uns besonders freut: Endlich einmal schafft es ein Thema, das nicht aus Konstanz kommt, auf einen Spitzenplatz. Was sicherlich an unseren neu gewonnenen und ungemein kreativen AutorInnen aus Singen liegt. Zum Beitrag …

Platz 4: „Also doch: Die Stadt steckt hinter dem Seilbahntreffen“

Das Seilbahn-Ärgernis und seine Fortsetzung: Die Stadtverwaltung fühlte sich durch den Aufreger (s. Platz 1) zu einer eher hilflosen Richtigstellung aufgerufen. Zum Beitrag …

Platz 5: „Ich lese seemoz“

Die wöchentlich wechselnden Testimonials unserer treuesten LeserInnen sind offensichtlich auch interessanter Lesestoff. Fast schade, dass wir diese Serie in Kürze unterbrechen werden. Doch versprochen: Die „Zeugenaussagen“ kommen wieder. Zum Beitrag …

Platz 6: „Gemeinderat: Recht gegen Menschlichkeit 1:0“

Dieser Bericht aus der Sitzung des Gemeinderates regte viele auf. Diese, auf den Punkt gebrachte Berichterstattung unseres Parlamentskorrespondenten ist es, die den monatlichen Bericht aus dem Stadtparlament bei den LeserInnen so beliebt macht. Zum Beitrag …

seemoz auf Facebook „Gemeinderat: Recht gegen Menschlichkeit 1:0“ schaffte es auf unserer Facebook-Seite mit weitem Abstand auf Platz 1, gefolgt von „Doch keine Aufzüge im Konstanzer Bahnhof“. Ein weiteres Verkehrsthema eroberte den dritten Platz: „Knöllchen als Placebo-Politik“.

Platz 7: „Feinstaub ist überall, nicht nur in Stuttgart“

Verkehrsthemen lassen uns nicht los. Die Rede des Umweltexperten aus Radolfzell gehört ebenso dazu wie auch der nächste Platz acht. Zum Beitrag …

Platz 8: „Knöllchen als Placebo-Politik“

Eine pfiffige Aktion der Linken Liste Konstanz konterkarierte die Placebo-Politik der Verwaltung, die nur mit wohlfeilen Aufrufen die samstägliche Blechkisten-Flut stoppen will. Zum Beitrag …

Platz 9: „Jörg-Peter Rau und der Kampagnen-Journalismus“

Von den Beispielen für ausufernden Marketing-Journalismus handelt diese Polemik. Aber wir geben uns nicht der Illusion hin, dass solche Einwürfe an der Politik des Heimatblattes etwas ändern werden. Zum Beitag …

Platz 10: „Die Stadt und die Nazis“

Von einem bösen Nazi-Vorstoß berichtet dieser Artikel. Aber mehr noch von der feigen Reaktion der Stadtspitze in Radolfzell. Zum Beitrag …

hpk