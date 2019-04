Die Region lebt (11): Zukunft Zoffingen

In der Region bewegt sich mehr, als viele ahnen. Das zeigt das große Interesse an unserer Reihe „Die Provinz lebt“. In ihr stellen sich basisnahe Bündnisse, Organisationen und Gruppierungen vor, die sich für eine bessere, solidarischere, zukunftsfähige Gesellschaft einsetzen. Hier der Beitrag der Initiative Zukunft Zoffingen.

Anzeige

Name: Zukunft Zoffingen

Unser Anliegen: Ein sinnvolles (!) Pflegeheim in der Niederburg

Wie wir arbeiten: Es geht uns um ein sinnvolles Pflegeheim. Alle uns bekannte Forschung geht von einer optimalen Zahl von 50 Pflegeplätzen aus, der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 63 Pflegeplätzen. Die Caritas will aber an den engen Platz des Zoffingen ein Pflegeheim mit 105 Plätzen bauen – mehr, als jedes andere Heim in Konstanz. Da fühlt sich niemand mehr wohl: Weder Bewohner, noch Anwohner. Letztere wollen auf einem der wenigen Plätze in der Niederburg keinen Betonklotz als Anbau, letztere hätten auch gern die vier alten und schönen Kastanien an diesem Platz erhalten, haben dabei aber leider die Gewaltbereitschaft der Caritas unterschätzt.

Uns gibt es seit: Mai/Juni 2017

Wir sind derzeit je nachdem, wer gerade Zeit hat, mal vierzig, mal zwanzig, manchmal auch nur zehn Aktive. Eine Unterschriftenaktion vor anderthalb Jahren ergab 1113 Unterstützer. Die Baumfällaktion der Caritas hat uns in letzter Zeit mehr Aktive zugeführt

Wir finanzieren uns: selber

Anzeige

Wir wünschen uns: Gesprächsbereitschaft von Politik und Caritas

Größere Erfolge: gab es bisher leider keine. Die Caritas legt eine gnadenlose Sturheit an den Tag.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar: immer.

Uns kann man hier erreichen:

E-Mail: zukunft-zoffingen@web.de

Treffen jeden letzten Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr im Costa del Sol

Wir sind auch online präsent:

https://zukunft-zoffingen.wixsite.com/zoffingen/blogh

Die seemoz-Serie erscheint jeweils montags und donnerstags. Am kommenden Donnerstag stellt sich die Konstanzer Gruppe Terre des Femmes vor.

Mehr zur Serie:

11.03.19 | Solidarity City

14.03.19 | So wollen wir leben

18.03.19 | Stolpersteine Konstanz

21.03.19 | Arbeitskreis Müll

25.03.19 | Animal Pride

28.03.19 | VVN-BdA

01.04.19 | OAT Konstanz

04.04.19 | Solibündnis Rojava

08.08.19 | Foodsharing Konstanz

11.04.19 | Seebrücke Konstanz