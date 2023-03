„Die Provinz lebt“ (70): SILO.Unverpackt.Verein. e.V.

Die Welt versinkt im Müll. Und zwar auch in dem, den wir Konsument:innen uns beim Einkaufen zulegen und bezahlen – all die Kunststofffolien, Plastikbeutel, PET-Flaschen. Und anschließénd wegwerfen. Das muss nicht sein, wie die Unverpacktläden zeigen. Doch diese sind mitunter auf Unterstützung angewiesen. Daher gibt es jetzt in Konstanz einen Verein, der sich hier vorstellt.

Unser Anliegen: Ökologischen, müllarmen und regionalen Konsum beim Einkauf von Lebensmitteln und Haushaltswaren sowie in der Gastronomie in Konstanz erhalten und weiter unterstützen (durch Unterstützung des SILO-Unverpackt-Ladens & -Cafés)

Wie wir arbeiten: Unterstützung des unverpackten Einkaufens durch Mitgliedschaft / Beiträge, Öffentlichkeitsarbeit und Verbesserung des Angebots und damit des ökologischen Einzelhandels in Konstanz

Uns gibt es ab: dem 1. April 2023

Wir sind derzeit: 90 aktive Mitglieder

Wir finanzieren uns durch: Mitgliedsbeiträge

Wir wünschen uns: Dass das Angebot für nachhaltigen Einzelhandel in Konstanz vor allem im Hinblick auf Müllvermeidung und nachhaltige Produkte bestehen bleibt und in Zukunft erweitert werden kann.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Gründung des Vereins mit über 85 Mitgliedern. Und natürlich, dass es den SILO-Unverpackt-Laden weiterhin gibt.

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel ist es nicht einfach, in der Stadt Konstanz Gehör zu finden.

Wir würden uns über Mitstreiter:innen freuen, und zwar: alle, die sich aktiv beim Thema Müllvermeidung, unverpacktes Einkaufen, nachhaltiger Konsum und regionale Erzeuger:innen (Lebensmittel, Non-Food) engagieren wollen.

Uns kann man hier erreichen: SILO-Unverpackt Laden & Café, Obere Laube 65, 78462 Konstanz. Telefon: 07531/9229739. E-Mail: mail@silo-verein.de

Was es sonst zu sagen gibt: Wenn wir jetzt nichts tun, schläft das Thema Müllvermeidung und nachhaltiger Einzelhandel in Konstanz wieder ein.

Wir sind auch online präsent:

Vereinswebsite: www.silo-verein.de

Instagram Verein: https://www.instagram.com/silo.unverpackt.verein/

Website des Ladens: www.silo-konstanz.de

Instagram Laden: https://www.instagram.com/silokonstanz/

In der seemoz-Reihe „Die Provinz lebt“ stellen sich soziale, basisnahe, ökologische und andere progressive Initiativen, Gruppen und Bündnisse im Bodenseeraum vor. Wer seine/ihre Organisation hier präsentieren möchte: eine Mail an info@seemoz.de genügt!

