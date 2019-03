Die Provinz lebt (7): Offenes Antifaschistisches Treffen Konstanz

Sie wollen sich engagieren? Etwas für eine bessere, offene, solidarischere Gesellschaft unternehmen, die Menschenrechte respektiert und niemanden ausgrenzt – wissen aber nicht wo? In unserer Serie „Die Provinz lebt“ stellen sich basisnahe Projekte in unserer Region vor, die genau das tun. Und noch MitstreiterInnen suchen. Heute an der Reihe: das Antifaschistische Treffen Konstanz, das zu einer Anti-AfD-Demo am kommenden Samstag in Stockach aufruft.

Name: Offenes Antifaschistisches Treffen Konstanz

Unser Anliegen: Rechte Strukturen in der Bodenseeregion be- und verhindern

Wie wir arbeiten: Wir organisieren Proteste in Form von Kundgebungen und Demonstrationen; außerdem leisten wir Aufklärungsarbeit durch Flyeraktionen, Infostände sowie Vorträge und politische Bildungsarbeit innerhalb eines wöchentlichen Theorie-Lesekreises.

Die wichtigsten rechten Akteure in der Region sind die Neonazikleinstpartei „3. Weg“, die Kameradschaft Höri-Bodensee, die neurechte Jugendbewegung „Identitäre Bewegung“ sowie die AfD, dabei speziell der Holocaust-Leugner Wolfgang Gedeon.

Uns gibt es seit: Anfang 2017, Anlass der Gründung war der Angriff eines NPD-Wahlkandidaten auf einen Jugendlichen in Singen.

Wir sind derzeit: ein offenes Treffen, jede*r kann kommen, wann und so oft wie er*sie möchte. Meistens sind wir aber beim wöchentlichen Plenum in etwa 10-15 Anwesende.

Wir finanzieren uns durch: Spenden, Solipartys und Essensverkäufe auf Spendenbasis.

Wir wünschen uns: einen radikalen gesellschaftlichen Wandel hin zu einer Gesellschaft ohne Ausbeutung, Unterdrückung, Armut und Diskriminierung

Das waren bisher unsere größten Erfolge:

● Ein Boxstudio, das von einem örtlichen Neonazi geleitet wurde, wurde aufgrund unserer Aktion geschlossen (es war im übrigen jener Neonazi, der den Jugendlichen angegriffen hatte).

● Klare Stimme gegen die AfD im Wahlkampf 2017.

● Große antifaschistische Demo in Radolfzell (seemoz berichtete). Dadurch wurde auch eine große Diskussion um das Kriegerdenkmal in Radolfzell angeregt.

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel: Antifaschismus ist oft verbunden mit Repression, auch hier in Konstanz. Unser Protest wird immer wieder kriminalisiert und verboten. Wir haben schon viele Verfahren gegen Aktivist*innen begleitet und selbstverständlich solidarisch finanziert, wir lassen niemanden mit Repression allein. Es trifft zwar Einzelpersonen, aber gemeint sind wir alle als Antifaschist*innen.

Erwähnenswert sind hierbei besonders die erfolgreichen Klagen gegen die Verbote und Auflagen der Stadt Radolfzell.

Wir haben insgesamt Repressionskosten im vierstelligen Bereich gestemmt.

Wir würden uns über Mitstreiter*innen freuen, und zwar jede*n, der*die gegen rechte Einstellungen aktiv werden will.

Uns kann man hier erreichen:

Das offene Treffen ist jeden Montag um 19.00 Uhr im Cafe Mondial.

Unser Blog: oatkn.blackblogs.org

Facebook: https://www.facebook.com/OAT-Konstanz-182170388950375/

E-Mail-Adresse: oat_kn@riseup.net PGP-Fingerprint: 2055 B47E 2E9A 43DA 1DC9 259B B8DD 8A4D 6D8D CE46

Was es sonst zu sagen gibt: Da wir rechte Umtriebe nicht unbeantwortet lassen wollen, freuen wir uns auf Hinweise über rechte Aktivitäten jeder Art.

Aktueller Hinweis:

OAT Konstanz ruft auf zur Demonstration gegen die AfD. In Stockach redet am Samstag, den 6. April, die AfD-Fraktionssprecherin Alice Weidel. Der Aufruf ist hier nachzulesen: Demoaufruf 6. April Alice Weidel Stockach

Datum: 6. April 2019, Treffpunkt: 17 Uhr, Bahnhof Stockach

Die seemoz-Serie erscheint jeweils montags und donnerstags. Am kommenden Donnerstag stellt sich das Solidaritätsbündnis Rojava vor.

