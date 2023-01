„Die Provinz lebt“ (69): Catcalls of Konstanz

Anders als in Frankreich, Belgien oder Portugal werden verbale sexistische Äußerungen, obszöne Gesten oder Hinterherpfeifen (sogenannte Cat Calls) in Deutschland nicht geahndet. Dabei erleben laut einer Regierungsstudie hierzulande 44 Prozent der Frauen eine solche öffentliche Herabwürdigung, fast ausschließlich verübt von Männern. Die Folgen sind erheblich – sie reichen von körperlichen Beschwerden (Atemnot, Muskelverspannungen, Schwindel) über Angst bis zu Einschränkungen der Mobilität. Dem widersetzt sich nun in Konstanz eine Initiative.

Name: Catcalls of Konstanz (Ortsgruppe von Chalk Back Deutschland)

Unser Anliegen: Wir wollen sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum sichtbar machen und bekämpfen.

Wie wir arbeiten: Betroffene sexueller Belästigung im öffentlichen Raum senden uns ihre Erfahrungen per Direktnachricht auf Instagram. Wir kreiden die Erfahrungen dann am entsprechenden Ort Wort für Wort auf die Straße und posten Fotos davon auf unserem Account. Zusätzlich verfassen wir Infoposts rund um das Thema sexuelle Belästigung und intersektionalen Feminismus.

Uns gibt es seit: Die Ortsgruppe Konstanz besteht seit Dezember 2020 (mit Unterbrechungen, wieder aktiv seit Oktober 2022). Den Verein Chalk Back gibt es seit 2019.

Wir sind derzeit: etwa zehn Personen.

Wir finanzieren uns durch: Die Kosten für die Straßenkreide und auch für potenzielle andere Vereinsvorhaben werden durch den Verein Chalk Back getragen, welcher sich durch Fördergelder finanziert. Die Mitarbeit ist ehrenamtlich.

Wir wünschen uns: Das Ende des Patriarchats!

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Wir bemerken, dass wir mit unserer Arbeit Bewusstsein für das Problem sexueller Belästigung schaffen und damit ganz unterschiedliche Menschen erreichen.

Aber es gibt auch Probleme. Durch das Ankreiden bieten wir Angriffsfläche und werden dabei manchmal selbst gecatcalled. Das zeigt uns, wie viel Aufklärungsbedarf es noch gibt.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen: Wer Lust hat mitzumachen, kann sich jederzeit per Instagram bei uns melden.

Uns kann man hier erreichen: @catcallsofkn auf Instagram oder per Mail: catcallsofkonstanz@gmx.de

Was es sonst zu sagen gibt: Eines der größten Missverständnisse, das wir gerne aus der Welt der schaffen wollen: Catcalling ist kein Kompliment!

Wir sind auch online präsent:

Instagram: @catcallsofkonstanz (https://www.instagram.com/catcallsofkonstanz/)

Website: https://www.chalkback.org

