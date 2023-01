„Die Provinz lebt“ (68): Klimaplan Markdorf

Die Zeit drängt. Klimawissenschaftler:innen gehen davon aus, dass uns nur noch wenige Jahre entschiedenen Handelns bleiben, wenn wir die Erderhitzung auf ein für Mensch und Natur erträgliches Maß begrenzen wollen. Absichtserklärungen genügen nicht, es kommt auch auf die Umsetzung konkreter Maßnahmen an – wie das Beispiel Markdorf zeigt, wo eine Initiative Druck macht.

Name: Klimaplan Markdorf

Unser Anliegen: Als Markdorfer Bürger:innen möchten wir aktiv dazu beitragen, eine lebenswerte Zukunft für nachfolgende Generationen zu gestalten. Das bedeutet, die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad zu begrenzen. Daher setzten wir uns dafür ein, dass Markdorf bis 2035 klimaneutral wird.

Wie wir arbeiten: Wir fordern und fördern die lokale Politik und die Stadtverwaltung, um Markdorf gemeinsam bis 2035 klimaneutral zu gestalten. Wir arbeiten überparteilich, konstruktiv und zielorientiert.

Uns gibt es seit: Sommer 2021

Wir sind derzeit ein Kreis von rund fünfzehn Menschen mit einem Kern von etwa fünf Aktiven.

Wir finanzieren uns durch Spenden.

Wir wünschen uns: eine noch engere Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Markdorf bei der Erarbeitung eines Klimaschutzkonzepts und eine intensivere und kritischere Begleitung der lokalpolitischen Klimaschutzbemühungen durch die Presse und die Markdorfer Bevölkerung.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Wir haben entscheidend zum Beschluss des Gemeinderats beigetragen, Markdorf als Gesamtstadt bis 2035 klimaneutral zu gestalten. Darüber hinaus haben wir viele weitere politische Diskussionen wesentlich mitgeprägt und auch über Markdorf hinaus Menschen zusammengebracht, die von der Kommunalpolitik einen ambitionierteren Klimaschutz fordern.

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel: So schien mit dem Beschluss der Klimaneutralität Markdorfs bis 2035 das Ziel erreicht und unsere Initiative nicht mehr notwendig. Allerdings hat sich schnell gezeigt, dass die Dringlichkeit, Veränderungen einzuleiten, die zur Erreichung dieses Ziels unabdingbar sind, nicht allen bewusst ist. So sind wir als Team weiterhin geforder,t diese immer wieder deutlich zu machen und mögliche Lösungen aufzuzeigen. Da zur Umsetzung viele weitere Akteure aus Wirtschaft und Gesellschaft eng mit der Politik zusammenarbeiten müssen, ist es notwendig, auch auf diese zuzugehen. Dafür sind wir aktuell jedoch ein zu kleines Team. Daher brauchen wir dich.

Wir würden uns über Mitstreiter:innen freuen, und zwar über Menschen, die motiviert sind, die gesamtgesellschaftliche Transformation hin zur Klimaneutralität gemeinsam zu gestalten.

Uns kann man hier erreichen:

Am besten erreichst du uns per Mail an mail@klimaplan-markdorf.de, durch eine Nachricht über Instagram oder per Telefon +49 1769 9637 206

Was es sonst zu sagen gibt: Um ein klares Bild des zivilgesellschaftlichen Engagements und der Verantwortung auf dem Weg zur Klimaneutralität zu bekommen, wird es ab Mitte Januar eine kompakte Umfrage geben. Teilnehmen kannst du auf analogem Weg in der Markdorfer Innenstadt oder digital auf klimaplan-markdorf.de/umfrage

Wir sind auch online präsent:

klimaplan-markdorf.de

instagram.com/klimaplan.markdorf

facebook.com/klimaplanmarkdorf

In der seemoz-Reihe „Die Provinz lebt“ stellen sich soziale, basisnahe, ökologische und andere progressive Initiativen, Gruppen und Bündnisse im Bodenseeraum vor. Wer seine/ihre Organisation hier präsentieren möchte: eine Mail an info@seemoz.de genügt!

