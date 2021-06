Die Provinz lebt (63): Marxistische Studierende Konstanz

Marx an der Uni? Das war vor Jahrzehnten vielleicht mal so, als „Kapital“-Lesekurse und Debatten über den Dialektischen Materialismus zum Pflichtprogramm von halbwegs aufgeklärten StudentInnen gehörten. Doch heute? Dabei zeigen gerade die Theorien von Karl Marx, Friedrich Engels und anderen Theo­re­ti­kerInnen der ArbeiterInnenbewegung, was an den Unis – und in der Gesellschaft – falsch läuft. Das thematisiert nun eine Initiative an der Uni Konstanz.

Name: Marxistische Studierende Konstanz

Unser Anliegen: Wir kämpfen für eine befreite Gesellschaft, frei von jeder Ausbeutung und Unterdrückung.

Wie wir arbeiten: wir bieten an der Universität Konstanz Veranstaltungen und Diskussionen an, um über theoretische und praktische Themen zu diskutieren, die sich mit gesellschaftlichen, ökonomischen und philosophischen Fragen beschäftigen. Unser Ziel ist dabei, die Widersprüche in den bestehenden objektiven Verhältnissen ebenso aufzuzeigen wie die Dringlichkeit und Notwendigkeit einer Überwindung des Kapitalismus. Wir arbeiten über die Campusgrenzen hinaus in kritischer Solidarität mit der Linksjugend Konstanz.

Uns gibt es seit: Wintersemester 2018/2019 an der Universität Konstanz

Wir sind derzeit: zwei offizielle Mitglieder, mehrere SympathisantInnen

Wir finanzieren uns durch: Spenden und Zeitungsverkäufe

Wir wünschen uns: eine befreite Gesellschaft, in der das Privateigentum an den Produktionsmittel überwunden wurde und die Menschheit sich selbst nicht mehr unterdrückt.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar: alle, die ebenfalls die Notwendigkeit sehen, dass das herrschende System überwunden und durch eine sozialistische Gesellschaft ersetzt werden muss.

Aufgrund der Coronapandemie können wir derzeit keine Präsenzveranstaltungen organisieren, doch bieten wir in Zusammenarbeit mit Schwestergruppen über Semester hinweg Online-Veranstaltungen an. Bei Interesse bitte bei uns melden!

Uns kann man hier erreichen:

E-Mail: marxistische.hsg@uni-konstanz.de

Was es sonst zu sagen gibt: Wir verstehen uns als revolutionär-sozialistische Organisation in der Tradition von Marx, Engels, Lenin, Trotzki und Ted Grant.

Wir sind auch online präsent:

Website: https://marxistischestudierende.de/#where-we-are

Instagram: http://www.instagram.com/marxismuskonstanz

Facebook: https://www.facebook.com/MarxistischeStudierendeKonstanz

