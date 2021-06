Die Provinz lebt (61): SARAH Seenotrettung

Es gibt viel Solidarität mit Geflüchteten in der Region. Das zeigt unsere Serie, in der sich bisher Initiativen wie Seebrücke Konstanz, inSi Singen, Save me, das Café Mondial, Agathu Kreuzlingen, die Refugee Law Clinic Konstanz, das Projekt 83 Konstanz integriert oder der Freundeskreis Asyl Radolfzell vorgestellt haben. Aber genügt das? Schließlich müssen Flüchtlinge zuerst riesige Hindernisse überwinden wie etwa das Mittelmeer, bevor sie hier sind. Ein neues Projekt will dafür sorgen, dass sie überhaupt eine Chance haben.

Name: SARAH (Search And Rescue for All Humans) gemeinnützige UG

Unser Anliegen: Kein Mensch soll auf ihrer/seiner Flucht ertrinken müssen. Kein Mensch soll auf der Flucht illegal durch die sogenannte Libysche Küstenwache (gesteuert durch die EU) entgegen der Genfer Flüchtlingskonvention Art. 33 Abs. 1 in ein Land zurückgebracht werden, wo ihnen Folter/Tod droht (Libyen) oder ihr Leben/Gesundheit gefährdet ist.

Wie wir arbeiten: Wir sammeln Geld, um ein speziell für die Seenotrettung konstruiertes Schiff zu kaufen und es mit Ehrenamtlichen in den Einsatz zu bringen.

Uns gibt es seit: April 2020

Wir sind derzeit: fünf bis sechs Personen

Wir finanzieren uns durch: derzeit ausschließlich Spenden

Wir wünschen uns: Emphatische Menschen, denen es nicht gleichgültig ist, dass andere dort ertrinken, wo viele Spaß haben und Urlaub machen (Mittelmeer).

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Auf unserer ersten Mission vom 22. November bis 5. Dezember 2020 im Atlantik südlich der Kanaren haben wir dazu beigetragen, dass 64 Menschen vor dem Tod gerettet wurden.

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel: Unsere Probleme sind, dass uns von immer mehr Menschen (AfD, Pegida, Rechtsradikale etc.) vorgeworfen wird, mit den Schleusern zu kooperieren und mit der Schleusung Geld zu verdienen, was absolut unwahr und haltlos ist.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar: Helfer*innen im Bereich SocialMedia, finanzielle Unterstützer*innen, später freiwillige Mitfahrer*innen auf dem Schiff. Unser Spendenkonto: IBAN DE 68 6905 1620 0000 5949 86

Uns kann man hier erreichen:

Post: Bahnhofstr.14, 88605 Meßkirch

E-Mail: info@sarah-seenotrettung.org

Was es sonst zu sagen gibt: Helft ALLE mit, unser Schiff, die SARAH, möglichst schnell ins Wasser zu bringen!

Wir sind auch online präsent:

Website: www.sarah-seenotrettung.org

Facebook: https://www.facebook.com/SearchAndRescueforAllHumans

Instagram: https://www.instagram.com/sarah.seenotrettung/

Twitter: https://twitter.com/SARAHSEENOTRET1

