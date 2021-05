Die Provinz lebt (57): Bildungsbude Singen

Die Covid-19-Pandemie setzt allen Initiativen zu. Präsenzveranstaltungen sind kaum noch möglich, Ausstellungsräume und Treffpunkte haben geschlossen, spätestens ab 22 Uhr müssen alle Zuhause sein. Wie soll man da noch jenen Inhalte vermitteln, die aufs Internet nicht zugreifen können (oder wollen)? Besonders hart trifft die Krise Gruppen wie die Singener Bildungsbude, die wir heute in unserer Reihe „Die Provinz lebt“ vorstellen.

Name: Bildungsbude e.V.

Unser Anliegen: Bildungsarbeit ist ein zentraler Punkt und muss für alle Menschen kostenlos zugängig sein. Dafür möchten wir mit unseren politischen Bildungsveranstaltungen beitragen.

Wir möchten einen Ort in Singen schaffen, der zugleich Infoladen und Raum für politische Veranstaltungen ist als auch einen Treffpunkt zum Quatschen, gemeinsamen Kochen und für den Austausch. Solange wir noch keine eigenen Räumlichkeiten haben, veranstalten wir die verschiedenen Vorträge und Workshops zur politischen Bildung an verschiedenen Orten in Singen.

Wie wir arbeiten: Bisher haben wir sechs Veranstaltungen mit den Themenschwerpunkten Nationalsozialismus und Feminismus in Form von Vorträgen organisieren können. Wegen Corona mussten weitere Veranstaltungen verschoben werden. Digital konnten bereits Vorträge veranstaltet werden, diese sind aber einfach kein Ersatz zu Präsenzveranstaltungen.

Wir arbeiten stetig daran, unsere Themenbereiche und Angebote auszuweiten. Themen und Angebote können von allen Mitgliedern vorgeschlagen, gemeinsam diskutiert und organisiert werden. Themen, die dich interessieren, kannst du mit uns also in die Tat umsetzen. Unsere Schwerpunkte werden mit eigenen Räumlichkeiten in Zukunft mehr werden:

Geplant sind dann neben den Bildungsangeboten auch praktische Angebote, eine Küche für alle (Küfa), Strom, Wasser und weitere Hilfe für bedürftige Menschen.

Uns gibt es seit: Mai 2020

Wir sind derzeit: Zurzeit besteht unser Verein aus 29 Förder- und 8 aktiven Mitglieder. Wir freuen uns sehr über alle, die auch in irgendeiner Form teilnehmen wollen.

Wir finanzieren uns durch: Monatliche Beiträge unserer Fördermitglieder. Manche unserer Veranstaltungen werden außerdem vom Bundesförderprogramm „Demokratie leben!“ finanziell unterstützt.

Wir wünschen uns: Kostenlose und frei zugängliche Bildung für alle! Eine solidarischere Gesellschaft und ein politisches Bewusstsein jedes einzelnen Menschen.

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel stellt uns die anhaltende Pandemie vor Herausforderungen. Da wir uns vor einem Jahr, während der ersten Pandemie-Welle gegründet haben, hatten wir schon von Anfang an ein Hygienekonzept, um auch unter den erschwerten Bedingungen Vorträge mit beschränkter Teilnehmendenzahl anbieten zu können. Seit einem halben Jahr konnten wir jedoch leider keine Präsenzveranstaltungen mehr anbieten.

Auch neue interessierte Menschen zu erreichen sowie neue Mitglieder für unseren Verein zu gewinnen, ist unter den derzeitigen Bedingungen schwer.

Seit kurzem haben wir damit begonnen, einige Veranstaltungen als Online-Vorträge anzubieten und schauen gerade, was in diesem Bereich noch möglich ist. Einen wirklichen Ersatz sehen wir in diesen Veranstaltungen allerdings nicht, da uns gerade auch der Austausch und die Vernetzung von Menschen in Singen und der Region ein wichtiges Anliegen sind.

Wir würden uns über Mitstreiter*nnen freuen, und zwar: Politische Bildung und Solidarität erachten wir als sehr wichtige Aspekte im Aufbau einer lebenswerten Gesellschaft in welcher jede*r mitbestimmen kann. Falls auch du aktiv an diesem Prozess teilnehmen willst, würden wir uns sehr über deine Mitgliedschaft freuen. Siehe dazu unsere Website: http://bildungsbude.org/mitglied-werden-spenden/

Der Mitgliedsbetrag liegt bei 10 Euro im Monat. Wenn Ihr euch den Mitgliedsbeitrag nicht leisten könnt, dann meldet Euch bei uns und wir finden eine Lösung.

Uns kann man hier erreichen: info@bildungsbude.org

Wir sind auch online präsent:

Website: bildungsbude.org

Facebook: facebook.com/bildungsbude

Instagram: instagram.com/bildungsbude

Unsere Reihe „Die Provinz lebt“ wird fortgesetzt.

