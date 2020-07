Die Provinz lebt (54): ProAmazonia Konstanz

Der Regenwald in der brasilianischen Amazonas­region ist gefährdet wie nie zuvor. Mit jedem Amtsjahr von Jair Bolsonaro nehmen die Brandrodungen zu. Sie schaffen Raum für eine industrielle Landwirtschaft, die mit tatkräftiger Unterstützung der EU-Handelspolitik weiter wachsen soll. Die Folgen fürs Klima sind katastrophal, wie sich inzwischen herumgesprochen hat. Aber was ist mit der indigenen Bevölkerung, deren Existenzgrundlagen und Kultur?

Name: ProAmazonia Konstanz

Unser Anliegen: Förderung von Klimaschutz und Menschenrechten unter Teilhabe der lokalen Bevölkerung, sowie die Unterstützung von Selbstorganisation und identitätsstiftenden Maßnahmen indigener Gemeinden.

Wie wir arbeiten:

• Information und Sensibilisierung über beziehungsweise für den Amazonas-Regenwald und seiner Bedeutung für den globalen Klimaschutz, die Artenvielfalt und als wichtiger Lebensraum indigener Völker sowie die menschenrechtliche Lage seiner (indigenen) Bevölkerung;

• Durchführung von Projekten zum Schutz indigener Lebensräume und Kulturen sowie des Naturraums und der Artenvielfalt im Amazonas-Regenwald;

• Initiation sowie organisatorische und fachliche Begleitung von Partnerschaften zwischen indigenen Völkern vor allem des Amazonas-Regenwalds und Kommunen, weiteren Institutionen oder Unternehmen außerhalb des Amazonas-Regenwalds;

• Politische und moralische Unterstützung für die Resilienz indigener Gemeinden im Amazonasgebiet durch unter anderem Kampagnen, Petitionen, Aktionstage;

• Sammlung von Spenden von Dritten für einzelne Projekte zu oben genannten Zwecken;

• Organisation von Events wie Bildungsveranstaltungen, Benefizkonzerte, Messestände und ähnliches.

Uns gibt es seit: Juni 2019 als Bürgerinitiative, seit Mai 2020 als Verein

Wir sind derzeit: etwa zehn Aktive

Wir finanzieren unsere Arbeit durch: Öffentliche Zuschüsse und Spenden

Wir wünschen uns: Politische Unterstützung auf allen Ebenen für den Erhalt des Amazonas und seiner indigenen Kulturen, persönlichen Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern, finanzielle Unterstützung für unsere Hilfsprojekte.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Klimapartnerschaft zwischen der Stadt Konstanz und dem Volk der Borari; Spendenaktion in Form von Hilfspaketen für über 200 Borari-Familien, welche durch die Corona-Pandemie mittellos geworden sind; Konstanzer Tag des Amazonas im November 2019.

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel: Goldsucher, Baumfäller, Rinderzüchter und Sojabauern dringen illegal immer weiter in die Gebiete ein. Die aktuelle rechte Regierung unter Präsident Bolsonaro setzt sich mit ganzer Kraft für die Zerstörung des Regenwalds und Auslöschung der indigenen Kulturen ein. Das führt zu viel Angst bei unseren Partnern; wer Widerstand leistet, muss um sein Leben fürchten. Die freiwillige Feuerwehr z.B. wurde vom Staat zerschlagen, da sie die Brandrodungen behinderte.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar: Jede und jeder, welche sich mit ihren Fähigkeiten und Fantasie engagieren wollen, sind uns willkommen.

Uns kann man hier erreichen: Be Ignacio, Zogelmannstrasse 12, Konstanz. E-Mail: konstanz@proamazonia.de

Wir treffen uns unregelmäßig nach Bedarf.

Was es sonst zu sagen gibt: Der Amazonas und seine indigenen Völker brauchen unsere Solidarität in dieser schweren Zeit dringender denn je! Daher danke an alle, welche unsere Arbeit ehrenamtlich oder auch durch Spenden unterstützen. Es ist Hilfe, die ankommt!

Wir sind auch online präsent:

Website: www.proamazonia.de (allerdings noch nicht online)

Facebook: https://www.facebook.com/proamazoniakonstanz

Instagram: https://www.instagram.com/proamazoniakonstanz/

Die Serie wird fortgesetzt.

Bisher sind erschienen:

11.03.19 | Solidarity City

14.03.19 | So wollen wir leben

18.03.19 | Stolpersteine Konstanz

21.03.19 | Arbeitskreis Müll

25.03.19 | Animal Pride

28.03.19 | VVN-BdA

01.04.19 | OAT Konstanz

04.04.19 | Solibündnis Rojava

08.04.19 | Foodsharing Konstanz

11.04.19 | Seebrücke Konstanz

15.04.19 | Zukunft Zoffingen

18.04.19 | Terre des Femmes

23.04.19 | Gemeinwohlökonomie Konstanz

25.03.19 | inSi – Integration in Singen

29.04.19 | StadtPlanZukunft

02.05.19 | Café Mondial

06.05.19 | Good Grapes for a Better Life

09.05.19 | Aufstehen Ravensburg

13.05.19 | Trampolin Bodensee

16.05.19 | Buchladen Zur Schwarzen Geiß

23.05.19 | Jugendkultur Contrast

27.05.19 | Unterseeschule Radolfzell

03.06.19 | Solidarische Landwirtschaft Konstanz

06.06.19 | WohnWerkstatt

13.06.19 | Aktionsbündnis Ciclo

17.06.19 | Frauen helfen Frauen in Not

24.06.19 | Weltladen Konstanz

27.06.19 | Foodsharing Singen

01.07.19 | Konstanzer Bündnis für gerechten Welthandel

04.07.19 | Greenpeace Bodensee

08.07.19 | Verein Bürgerpark Büdingen

11.07.19 | Freundeskreis Asyl Radolfzell

15.07.19 | Cradle to Cradle Bodensee

18.07.19 | Keine Waffen vom Bodensee

22.07.19 | attac Tettnang

25.07.19 | seemoz e.v.

05.03.20 | Fridays For Future Konstanz

09.03.20 | Initiative Bodensee-S-Bahn

12.03.20 | Deutsch-Äthiopischer Verein Bodensee

16.03.20 | Antirassismus Treff CaBi, St.Gallen

19.03.20 | Refugee Law Clinic Konstanz

23.03.20 | Miteinander in Konstanz e.V.

26.03.20 | Netzwerk Bürger-Engagement

30.03.20 | Mittelbau-Initiative Konstanz

02.04.20 | Fridays for Future Singen

06.04.20 | Extinction Rebellion Konstanz

09.04.20 | 83 Konstanz integriert

16.04.20 | Verkehrswendebündnis Konstanz

16.06.20 | Save me Konstanz

22.06.20 | Fridays for Future Radolfzell

25.06.20 | Solidaritätshaus St. Gallen

29.06.20 | Genossenschaft herzlich unverpackt

02.07.20 | Weltladen Dettingen