Die Provinz lebt (53): Weltladen Dettingen

Die Konsumgesellschaft nutzt bedenkenlos die menschlichen und ökologischen Ressourcen im globalen Süden, sie baut auf Ausbeutung und Naturvernichtung. Mit unserer imperialen Lebensweise zerstören wir den Planeten – als gäbe es keine Alternativen für den nächsten Einkauf. Dabei liegen manche recht nahe – beispielsweise in Dettingen.

Name: Weltladen Dettingen

Unser Anliegen: Wir betreiben in Konstanz-Dettingen ein Fachgeschäft für Fairen Handel mit Lebensmitteln und Kunsthandwerk.

Wie wir arbeiten: Unser Schwerpunkt ist der Betrieb des Weltladens. Der Faire Handel steht für partnerschaftliche und verlässliche Handelsbeziehungen mit benachteiligten Produzenten in den Ländern des Südens. Durch kostendeckende, faire Preise, langfristige Handelsbeziehungen, Vorfinanzierung und Beratung verbessern sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kleinbauernfamilien und Handwerkern im Süden. Zudem ist der Schutz von Mensch und Umwelt ein wichtiges Anliegen im Fairen Handel. Nach dem Motto „Wandel durch Handel“ profitieren unzählige Kleinbauernfamilien, Handwerker und Kooperativen von der Handelspartnerschaft auf Augenhöhe jenseits von Spenden und Almosen. Der Faire Handel will auch Verbraucherinnen und Verbraucher im Norden zu einem anderen Einkaufsverhalten und einem anderen Lebensstil motivieren. Nicht zuletzt haben sich die Weltläden auf die Fahne geschrieben, die Welthandelsstrukturen durch konkrete Alternativen, Lobbyarbeit und politische Arbeit zu beeinflussen und zu verändern. Auch die Bildungsarbeit ist unserem Team wichtig, gerne empfangen wir Schulklassen im Weltladen oder unterstützen die Projektarbeit an Schulen. An der Gemeinschaftsschule Konstanz betreuen wir einen Fair Trade Point.

Uns gibt es seit: 1993

Wir sind derzeit: ein Team von 20 Frauen und Männern, die sich ehrenamtlich engagieren.

Wir finanzieren uns durch: Umsatzerlöse

Wir wünschen uns: Wir wünschen uns, mit unserer Arbeit einen Beitrag für ein anderes Miteinander der Akteure entlang der Lieferketten zu leisten, wobei der Mensch im Mittelpunkt steht, und nicht der Profit. Als Ort des Wandels wollen wir unsere Vision einer gerechten Welt zeigen und für mehr Gerechtigkeit im Welthandel werben.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Stolz sind wir darauf, dass wir seit über 25 Jahren mit einem rein ehrenamtlichen Team den Weltladen mit regelmäßigen Öffnungszeiten führen können – das sind rund 1000 Stunden im Jahr. Besondere Highlights sind unser Agenda-Kaffee „Konstanzer Mischung“ sowie der Apfel-Mango-Birnen-Saft. Gemeinsam mit weiteren Weltläden und Gruppen aus der Region konnten wir diese besondere Saftmischung ins Leben rufen, in der sich Streuobstfrüchte aus der Bodenseeregion mit fair gehandeltem Mangopüree von den Philippinen zu einer besonderen Saftmischung vereinen. Ein weiteres Kooperationsprojekt ist die Bodensee-Schokolade, die Weltläden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gemeinsam vertreiben. Die Schokolade mit wild gewachsenem Kakao ist ein wichtiger Beitrag zu einem dauerhaften Regenwaldschutz am Amazonas.

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel: Aktuell haben wir mit Einschränkungen durch die Corona-Krise bei Ladenbetrieb, Angeboten und Veranstaltungen zu kämpfen. Viel größere Sorgen machen wir uns jedoch um die Handelspartner in den Ländern des globalen Südens, die unter der Pandemie weit stärker leiden.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar: über Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die sich sinnvoll engagieren und unentgeltlich einbringen wollen und sich zutrauen, nach einer gründlichen Einarbeitung eigenständig Ladendienstezu übernehmen mit Kundenberatung, Verkauf und Bedienung des Kassencomputers.

Uns kann man hier erreichen: Der Weltladen befindet sich in Dettingen am Ortsausgang Richtung Dingelsdorf. Die Adresse ist Dingelsdorfer Straße 2 in 78465 Konstanz.

Unsere Öffnungszeiten sind Montag–Freitag 15–18.30 Uhr und Samstag 9–12.30 Uhr. Aufgrund der Corona-Lage sind die Öffnungszeiten derzeit allerdings eingeschränkt, die aktuellen Öffnungszeiten sind auf unserer Internetseite zu finden.

Was es sonst zu sagen gibt: Unser Weltladen beteiligt sich an der Handy-Aktion, die ein breites Bündnis von Organisationen aus Kirchen und Zivilgesellschaft ins Leben gerufen hat. Im Weltladen steht eine Sammelbox für gebrauchte Mobiltelefone bereit. Funktionsfähige Handys werden aufbereitet, die übrigen Handys werden recycelt und die Edelmetalle zurückgewonnen. Die Erlöse aus Wiederverkauf und Recycling werden für Spendenprojekte im Ost-Kongo, in Uganda oder Äthiopien verwendet.

Wir sind auch online präsent: Wir sind unter www.weltladen-dettingen.de zu finden, dort kann man auch unseren wöchentlichen Newsletter mit aktuellen Infos zu Produkten, Aktivitäten und unserem Team abonnieren.

