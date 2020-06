Die Provinz lebt (50): Fridays for Future Radolfzell

Geht nach dem Corona-bedingten Lockdown das Bemühen für eine bessere, solidarischere, ökologischere und nachhaltige Gesellschaft weiter? Offenbar ja. Denn auch in Radolfzell engagieren sich Menschen für eine klimagerechte Stadt. Und so stellt sich hier eine weitere basisnahe und zukunftsbewußte Initiative im Bodenseeraum vor, die wie auch andere Gruppen in unserer Serie „Die Provinz lebt“ MitstreiterInnen sucht.

Name: Fridays for Future Radolfzell

Unser Anliegen: Als Teil der globalen Fridays-for-Future-Bewegung möchten wir den aktiven Klimaschutz auf lokaler Ebene vorantreiben, um in Radolfzell auf schnellstem Wegdie Klimaneutralität zu erreichen. Dazu gehören nicht nur die politischen Rahmenbedingungen sowie der städtische Einfluss, sondern gleichermaßen das Verständnis und die Akzeptanz der Bürger*innen für nachhaltiges Verhalten. Gemeinsam möchten wir in Radolfzell unseren Beitrag dazu leisten, um zukünftigen Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen.

Wie wir arbeiten: Gemeinsam mit der Klimaschutzmanagerin unserer Stadt sind wir aktiv an der Umsetzung unserer Klimaforderungen beteiligt. Mittels Demonstrationen, Infoständen, Aktionen und Präsenz bei Veranstaltungen machen wir auf die Dringlichkeit des Klimaschutzes aufmerksam und üben Druck auf die Politik aus. In regelmäßigen Abständen treffen wir uns mit dem Bürgermeister, stellen unsere Ideen und Maßnahmen dar und reden über unsere Anliegen.

Uns gibt es seit: 15. März 2019

Wir sind derzeit: fünf Mitglieder im Organisationsteam

Wir finanzieren uns durch: freiwillige Spenden

Wir wünschen uns: Klimagerechtigkeit und ambitionierten Klimaschutz, der uns und nachfolgenden Generationen eine Perspektive für die Zukunft gibt.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Die Ausrufung des Klimanotstands für die Stadt Radolfzell am 23. Juli 2019

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel ist unser Organisationsteam so gering aufgestellt, dass uns häufig die Kapazität für die Umsetzung von Aktionen fehlt.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar: über jede*n, der Lust hat, sich für mehr Klimaschutz in Radolfzell einzusetzen und bei unserer Arbeit mitwirken möchte. Bei Aufgaben wie beispielsweise die Organisation von Demonstrationen, Öffentlichkeitsarbeit oder die Planung von kreativen Aktionen ist für alle eine passende Aufgabe dabei.

Uns kann man hier erreichen: radolfzell@fridaysforfuture.is

Was es sonst zu sagen gibt: „Wenn an vielen kleinen Orten viele kleine Menschen viele kleine Dinge tun, wird sich das Angesicht unserer Erde verändern.“ (Afrikanisches Sprichwort)

Wir sind auch online präsent:

Website: https://fridaysforfuture.de/ortsgruppen/radolfzell/

Instagram: https://www.instagram.com/fridaysforfuture.radolfzell/

Die Serie wird am kommenden Donnerstag fortgesetzt – mit dem Solidaritätshaus St. Gallenl.

