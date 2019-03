Die Provinz lebt (5): Animal Pride

Was tut sich in der Region? Mehr als viele wissen. Deshalb hat seemoz Mitte März eine neue Serie von Selbstdarstellungen lanciert, die auch zur Vernetzung der zahlreichen basisnahen Bündnisse, Organisationen und Gruppierungen beitragen soll, die sich für eine bessere, solidarischere, zukunftsfähige Gesellschaft einsetzen. Heute bringen wir den Beitrag der Konstanzer Gruppe von Animal Pride.

Name: Animal Pride e.V.

Unser Anliegen: Wir fördern den Schutz aller Tiere durch Aufklärung, Vermittlung von Fachwissen und Aufzeigen von guten Beispielen. Ebenso bringen wir das Schicksal und das von Menschen geschaffene Leid aller Tiere zurück in das Bewusstsein der Menschheit.

Wie wir arbeiten: Unsere Schwerpunkte liegen in der Kampagnenarbeit, Aufklärung und der Zusammenarbeit mit anderen Tierrechtsgruppen und ihren Aktionen. Wir organisieren Dokumentarfilmreihen in Kooperation mit dem Zebra Kino und der HTWG Konstanz, führen Bakesales durch und organisieren den Animal Pride Day (Demonstration und Fest für die Tiere) für den Juli 2019 in Konstanz.

Uns gibt es seit: 1. Oktober 2017

Wir sind derzeit: 13 aktive Mitglieder

Wir finanzieren uns durch: Spenden, Kooperationen, Bakesales, Mitgliedsbeiträge

Wir wünschen uns: Eine Welt, in der Tiere keine Sachen, sondern Individuen sind und das gleiche Recht auf Leben und Unversehrtheit haben. Tiere dienen nicht der Ausbeutung, denn kein Lebewesen möchte sterben.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Wir greifen vor: Der Animal Pride Day 2019 in Konstanz wird unser größter Erfolg!

Aber es gibt auch Probleme: Zum Beispiel wünschen wir uns mehr motivierte und aktive Mitglieder, die sich für den Tier- und Umweltschutz einsetzen möchten.

Deswegen würden wir uns über MitstreiterInnen freuen: Und zwar alle, denen das Wohl der Tiere am Herzen liegt

Uns kann man hier erreichen: info@animalpride.de

Was es sonst zu sagen gibt: Aktuell läuft unsere Doku-Reihe „Snacks, Drinks and Documentaries 2“ im Zebra Kino Konstanz.

Wir sind auch online präsent:

Website: https://animalpride.de

Facebook: https://www.facebook.com/AnimalPrideWorldWide/

Instagram: https://www.instagram.com/animalprideworldwide/

Twitter: https://twitter.com/animalprideww

Die Serie erscheint jeweils montags und donnerstags. Am kommenden Donnerstag stellt sich die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) vor.

