Die Provinz lebt (49): Save me Konstanz

„Eine Stadt sagt ja! Flüchtlinge kennenlernen, begleiten, integrieren“ – so lautet das Motto einer Initiative, die inzwischen so bekannt ist, dass sie sich in der seemoz-Reihe „Die Provint lebt“ eigentlich nicht mehr vorstellen muss. Und doch sucht Save me Konstanz weiterhin engagierte Menschen, die nicht bereit sind, das Gegebene hinzunehmen und sich für eine bessere, solidarischere Gesellschaft einsetzen.

Name: Save me Konstanz e. V.

Unser Anliegen: Geflüchtete in Konstanz bei Arbeit, Ausbildung, Behördengängen, im Deutschlernen und im Alltag unterstützen und begleiten

Wie wir arbeiten: Wir organisieren einen „Save me“-Treff für Einheimische und Flüchtlinge, unterhalten eine Fahrradwerkstatt, bieten Sprach- und Mathekurse an, betreuen Kinder, leisten eine Einzelbetreuung für Arbeit, Ausbildung, Wohnungssuche etc.

Uns gibt es seit: 2013

Wir sind derzeit: etwa 150 aktive Helferinnen und Helfer; 50 Mitglieder des Vereins

Wir finanzieren uns durch: ausschließlich ehrenamtliche Tätigkeit

Wir wünschen uns: Helferinnen und Helfer, vor allem auch junge Leute, die mindestens 1-2- Stunden wöchentlich Geflüchtete unterstützen

Das waren bisher unsere größten Erfolge: die Kleiderkammer von „Save me“ hat 2015–2018 über 60.000 Kleidungsstücke ausgegeben; unsere Fahrradwerkstatt hat seit 2014 über 1200 Fahrräder repariert und an Flüchtlinge weiter gegeben.

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel: Einige wenige Flüchtlinge geraten in die Drogenszene; einige sind so traumatisiert, dass sie weder Deutsch lernen noch arbeiten gehen können. Viele Helferinnen und Helfer sind von Anfang an dabei, brauchen eine Auszeit oder hören ganz auf, denn die Betreuung ist oft zeitintensiv und auch manchmal psychisch anstrengend.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar: Wir brauchen dringend Menschen jeden Alters und Ausbildung, die Flüchtlinge in vielen Belangen unterstützen, aber auch Organisatorisches machen wollen, z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Vermittlung von HelferInnen und Flüchtlingen etc.

Uns kann man hier erreichen:

„Save me“-Handy (immer besetzt): +49 176 55802374

E-Mail: info@save-me-konstanz.de

Kontakt: Dr. Marion Mallmann-Biehler, 1. Vorsitzende, In den Dorfäckern 49, 78465 Konstanz, Tel. 07531 698870 oder 0176 96586139 (auch über Whatsapp ereichbar); E-Mail: marion.mallmann.biehler@gmail.com

Was es sonst zu sagen gibt: Derzeit sind wegen Corona alle Veranstaltungen bis auf weiteres ausgesetzt, aber unsere Website und der Facebook-Account sind stets aktuell. Wir hoffen, dass wir bald wieder unsere Kurse und Veranstaltungen anbieten können; auch deswegen brauchen jetzt viele Helferinnen und Helfer.

Wir sind auch online präsent:

https://www.save-me-konstanz.de

https://www.facebook.com/save.me.gruppe.konstanz/

https://www.facebook.com/groups/refugees.in.KN

