Die Provinz lebt (48): Verkehrswendebündnis Konstanz

Die Straßen sind angenehm leer, die Busse der Stadtwerke haben genügend Platz und kommen pünktlich an, es radelt sich wieder ganz entspannt durch die Stadt: Dank Corona hat sich der Verkehr in Konstanz (und anderswo) so beruhigt, wie das auf Dauer sein müsste. Grundsätzlich funktioniert es ja, wie wir derzeit sehen. Von alleine werden sich solche Verhältnisse allerdings nicht herstellen. Deshalb gibt es Initiativen wie das Verkehrswendebündnis.

Name: Verkehrswendebündnis Konstanz

Unser Anliegen: Mindestens 20 Prozent weniger motorisierten Individualverkehr in Konstanz bis 2025 (als Zwischenziel)

Wie wir arbeiten: Wir treffen uns abwechselnd in Plenumssitzungen und Arbeitsgruppen und organisieren Veranstaltungen wie beispielsweise Podiumsdiskussionen.

Uns gibt es seit: der Gründungsversammlung am 1. Oktober 2019. Über diese hat seemoz berichtet (der Beitrag enthält auch die Gründungserklärung). Die Initiative zur Gründung entstand übrigens auf einer von „Aufstehen Konstanz“ organisierten Podiumsdiskussion im März 2019.

Wir sind derzeit: rund ein Dutzend Aktive. Die Zahl wechselt je nach Arbeitsgruppe; die vier OrganisatorInnen sind immer dabei.

Wir finanzieren uns durch: Spenden.

Uns kann man hier erreichen: Verkehrswende-Konstanz@web.de

Covid-19 hat unsere Aktivitäten zunächst mal eingefroren, d.h. wir mussten geplante Plenen verschieben. Nähere Infos über unsere E-Mail-Adresse.

Was es sonst zu sagen gibt: Eine Arbeitsgruppe zur „Befreiung der Umweltadern“ hat mehrfach getagt. Dabei ging/geht es um die Straßen, die entweder für den Fahrrad- oder den Busverkehr eine große Bedeutung haben, aber durch fahrende oder parkende Autos gefährlich oder verstopft sind. Wir sind zu einigen konkreten Ergebnissen gekommen. Außerdem hat unser Bündnis im Februar eine Podiumsdiskussion zum „Konstanzer Modell für Bahnreisende bei Baumaßnahmen“ veranstaltet. Auf dem Podium waren neben uns (Ulrike Blattert als Moderatorin und Hendrik Auhagen für das Modell) Vertreter der DB-Regio, der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg und Matthias Gastel als Bundestagsabgeordneter der Grünen und bahnpolitischer Sprecher. Über dreißig BesucherInnen der Veranstaltung zeigten weit über die vorgesehene Zeit hinaus sehr aufmerksames Interesse. Die Gäste erklärten, dass diese Veranstaltung ihre erste zum Thema Schienenersatzverkehr sei und es wurde angedeutet, dass unsere konkrete Kritik schon zu interner Überprüfung von Maßnahmen geführt habe.

Die Serie wird fortgesetzt.

Wer sich an unserer Reihe „Die Provinz lebt“ beteiligen möchte: Eine E-Mail an info@seemoz.eu genügt.

Bisher sind erschienen:

11.03.19 | Solidarity City

14.03.19 | So wollen wir leben

18.03.19 | Stolpersteine Konstanz

21.03.19 | Arbeitskreis Müll

25.03.19 | Animal Pride

28.03.19 | VVN-BdA

01.04.19 | OAT Konstanz

04.04.19 | Solibündnis Rojava

08.04.19 | Foodsharing Konstanz

11.04.19 | Seebrücke Konstanz

15.04.19 | Zukunft Zoffingen

18.04.19 | Terre des Femmes

23.04.19 | Gemeinwohlökonomie Konstanz

25.03.19 | inSi – Integration in Singen

29.04.19 | StadtPlanZukunft

02.05.19 | Café Mondial

06.05.19 | Good Grapes for a Better Life

09.05.19 | Aufstehen Ravensburg

13.05.19 | Trampolin Bodensee

16.05.19 | Buchladen Zur Schwarzen Geiß

23.05.19 | Jugendkultur Contrast

27.05.19 | Unterseeschule Radolfzell

03.06.19 | Solidarische Landwirtschaft Konstanz

06.06.19 | WohnWerkstatt

13.06.19 | Aktionsbündnis Ciclo

17.06.19 | Frauen helfen Frauen in Not

24.06.19 | Weltladen Konstanz

27.06.19 | Foodsharing Singen

01.07.19 | Konstanzer Bündnis für gerechten Welthandel

04.07.19 | Greenpeace Bodensee

08.07.19 | Verein Bürgerpark Büdingen

11.07.19 | Freundeskreis Asyl Radolfzell

15.07.19 | Cradle to Cradle Bodensee

18.07.19 | Keine Waffen vom Bodensee

22.07.19 | attac Tettnang

25.07.19 | seemoz e.v.

05.03.20 | Fridays For Future Konstanz

09.03.20 | Initiative Bodensee-S-Bahn

12.03.20 | Deutsch-Äthiopischer Verein Bodensee

16.03.20 | Antirassismus Treff CaBi, St.Gallen

19.03.20 | Refugee Law Clinic Konstanz

23.03.20 | Miteinander in Konstanz e.V.

26.03.20 | Netzwerk Bürger-Engagement

30.03.20 | Mittelbau-Initiative Konstanz

02.04.20 | Fridays for Future Singen

06.04.20 | Extinction Rebellion Konstanz

09.04.20 | 83 Konstanz integriert