Die Provinz lebt (45): Fridays for Future Singen

Mitunter kommt es vor, dass man von einer Initiative liest und denkt: Wow, das ist super, da bin ich dabei! Oft jedoch steht dem guten Vorsitz einiges im Wege – besonders dann, wenn der spontane Gedanke nicht sofort umgesetzt werden kann. Das ist in dieser Krisenzeit besonders der Fall: Es gibt keine Treffen, keine Demonstrationen. Aber das ändert sich wieder. Und die Singener Fridays-for-Future-AktivistInnen haben jede Unterstützung verdient. Auch jetzt schon.

Name: Fridays for Future Singen

Unser Anliegen: Mehr Klimaschutz in Singen, Singen nachhaltiger, attraktiver und ökologischer zu gestalten um hier lokal unseren Beitrag für die Pariser Klima-Ziele zu leisten

Wie wir arbeiten: Das Demonstrieren ist natürlich Kern unserer Arbeit. Wir tauschen wir uns viel mit den politischen Parteien und Gemeinderatsfraktionen vor Ort aus um unseren Forderungskatalog umzusetzen. Des weiteren zählen viele öffentliche Veranstaltungen (wie Diskussionsrunden, Info-Stände und Co.) zu unseren Aktivitäten und Terminen. Damit bleiben wir auf dem Laufenden und geben Informationen an andere Menschen weiter. Außerdem sind wir seit Neuestem an einem ständigen Arbeitskreis mit der Stadt Singen beteiligt, in welchem wir über konkrete Maßnahmen für Singen sprechen und uns darüber auch mit Experten und den zuständigen MitarbeiterInnen der Stadt Singen austauschen.

Uns gibt es seit: 15. März 2019

Wir sind derzeit: Acht aktive Organisationsmitglieder

Wir finanzieren uns durch: Spenden, Sponsoren und durch Gelder vom Fridays for Future Bundeskonto.

Wir wünschen uns:

– eine Umsetzung unserer Forderungen

– mehr MitstreiterInnen und ein Umdenken innerhalb der Gesellschaft

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Zivilcouragepreis, Week for Climate, deutschlandweiter Klimastreik am 29. November 2019. Zudem haben wir mit dazu beigetragen, dass der Klimaschutz zu einem wichtigen Gesprächsthema in unserer Gesellschaft wurde.

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel: Es fehlt uns an Mithelfern und damit häufig auch an Kapazitäten für weitere Aktionen; einige von uns sind überlastet.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar bei den nächsten Demonstrationen, wann immer sie auch stattfinden werden. Außerdem suchen wir Leute, die in unserer Organisationsgruppe mitwirken wollen.

Uns kann man hier erreichen: Normalerweise treffen wir uns jeden Montag um 17.30 Uhr im Blauen Haus in Singen. Wann das nächste Treffen stattfindet, erfährt man per

Mail: singen@fridaysforfuture.de

Was es sonst zu sagen gibt: Ein großes Danke von unserer ganzen Gruppe geht hier an das Seemoz für diese tolle Möglichkeit, um uns vorzustellen.

Wir sind auch online präsent:

Website: www.fffsingen.de

Twitter: twitter.com/for_singen

Instagram: fridaysforfuture.singen

Die Reihe wird am kommenden Montag fortgesetzt mit Extinction Rebellion Konstanz.

