Die Provinz lebt (44): Mittelbauinitiative Konstanz

Im Zeitraum von 2001 bis 2018 hat sich die Zahl der „sachgrundlosen Befristungen“, also der befristeten Arbeitsverträge ohne sachlichen Grund, verdreifacht. Das berichtete vor kurzem die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung. Ihrer Studie zufolge sind fast fünf Prozent aller Arbeitsverhältnisse beschäftigtenfeindlich befristet. Besonders hoch ist der Anteil an den Universitäten. Doch nun wehren sich die akademischen Arbeitskräfte – beispielweise an der Uni Konstanz.

Name: Mittelbauinitiative Konstanz

Unser Anliegen: Die Mittelbauinitiative Konstanz versteht sich als Anlaufstelle und Sprachrohr für die akademischen Mitarbeiter*innen unterhalb der Professur. Gemeinsam setzen wir uns für bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft und die Demokratisierung der Hochschulen ein. Wir fordern insbesondere mehr entfristete Beschäftigungsverhältnisse unterhalb der Professur, wie sie beispielsweise in England, Frankreich und den USA existieren. Aktuell sind 93 Prozent der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen an Universitäten in Deutschland befristet beschäftigt.

An der Universität Konstanz sind es laut Zahlen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 95,5 Prozent (siehe Datei). Unter dem damit verbundenen Druck, stetig neue Projektanträge und Bewerbungen zu schreiben, leidet die eigene Forschung und Lehre. Sichere Beschäftigungsverhältnisse kommen hingegen nicht nur den Beschäftigten, sondern auch den Studierenden und der Allgemeinheit zugute, da sie die Grundlage für gute Arbeit in der Wissenschaft sind.

Wie wir arbeiten: Einen großen Schwerpunkt unserer Arbeit bildet die Herstellung der notwendigen internen Vernetzung untereinander, um überhaupt arbeitsfähig zu sein und zu bleiben. Hierfür bieten wir regelmäßige informelle Treffen an, bei der jede*r Interessierte einfach vorbeikommen kann. Die inhaltliche Arbeit findet in Arbeitsgruppen statt und einmal im Semester gibt es eine Vollversammlung, auf der wir uns austauschen und koordinieren.

Um den breiteren Dialog anzustoßen, führen wir regelmäßige öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltungen durch. Darüber hinaus sind wir Teil des bundesweiten Netzwerks für gute Arbeit in der Wissenschaft (NGAWISS) sowie im Kontakt mit der GEW und suchen natürlich auch das Gespräch mit verschiedenen Funktionsträger*innen an der Uni Konstanz.

Uns gibt es seit: Dezember 2018

Wir sind derzeit: Der engere Kreis regelmäßig Aktiver besteht aus ca. 12 Personen, darum herum gibt es etwa 25 Menschen, die bei konkreten Anliegen mitarbeiten und schließlich erreichen wir über unseren E-Mailverteiler einen Kreis von etwa 100 Interessent*innen und Sympathisant*innen.

Wir finanzieren uns durch: Tja, das wüssten wir auch gerne. Da wir kein universitäres Gremium sind, haben wir auch kein eigenes Budget. Öffentliche Veranstaltungen (Reisekosten für Referent*innen, Werbematerial) sind uns bislang durch die solidarische Unterstützung der Studierendenvertretung (StuVe), der Doktorandenkonvente, sowie des Referats für Gleichstellung, Familienförderung, und Diversity möglich gewesen.

Wir wünschen uns: Langfristig wünschen wir uns einen Strukturwandel der Arbeitsverhältnisse im Hochschulbereich. Um den dazu notwendigen Dialog mit allen Beteiligten, aber auch der Öffentlichkeit, führen und unserem Vorhaben mehr Nachdruck verleihen zu können, streben wir eine Institutionalisierung der promovierten Wissenschaftler*innen ähnlich der Doktorandenkonvente an. Dies würde uns auch die Möglichkeit geben, uns stärker mit anderen nationalen und internationalen Initiativen zu vernetzen und gemeinsam eine Verbesserung der Situation des Mittelbaus zu erreichen.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Zum einen unsere Podiumsveranstaltung zu Alternativen zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Hier wurde unter Beteiligung der Professorenschaft, der Universitätsverwaltung und der Gewerkschaft genau der Dialog begonnen, den wir fortführen wollen. Zum anderen unsere Teilnahme an der Demonstration zur Hochschulfinanzierung – hier konnten wir unsere Forderungen das erste Mal einer größeren Öffentlichkeit unterbreiten.

Aber es gibt auch Probleme: Das größte Problem ist die permanente Fluktuation unserer Mitglieder. Gerade weil die Arbeitsverhältnisse prekär sind (kurze Vertragslaufzeiten, ständige Antrags- und Abgabefristen, hohe Arbeitsbelastung) gelingt es uns kaum, stabile Strukturen zu schaffen.

Wir würden uns über Mitstreiter*innen freuen, und zwar: Alle!

Uns kann man hier erreichen: Mittelbau-Initiative@uni-konstanz.de

Was es sonst zu sagen gibt: Wir wissen, für viele klingt das nach einem Luxusproblem. Aber wenn die erste entfristete Anstellung im Wissenschaftssystem die Professur ist, bedeutet das, dass die Betroffenen bis dahin in der Regel Anfang 40 sind. Dabei kommt durchschnittlich eine Professur auf vier „Nachwuchs“-wissenschaftler*innen. Den anderen droht an dieser Stelle ein Ausschluss aus dem System – in einem Alter und mit einer Qualifikation, die die Chancen in der freien Wirtschaft nicht gerade erhöhen. Die Ausbildung im deutschen Universitätssystem läuft damit völlig am Bedarf vorbei – auf dem Rücken der Beschäftigten, zu Lasten der Lehre und der Forschung und auf Kosten der Gesellschaft.

Wir sind auch online präsent: Besuchen Sie unsere Website.

Die Reihe wird am kommenden Donnerstag fortgesetzt mit Fridays for Future Singen.

