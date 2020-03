Die Provinz lebt (43): Netzwerk Bürger-Engagement

Es gibt in der Region viele Initiativen, Gruppen und Bündnisse, die sich für eine bessere, solidarischere und ökologischere Gesellschaft einsetzen – das zeigt unsere Reihe „Die Provinz lebt“. Mitunter aber handeln sie allein und würden sich mehr Unterstützung wünschen. Dass gegenseitige Hilfe funktionieren kann, zeigt das Konstanzer Netzwerk Bürger-Engagement, dem viele Organisationen angehören. Es stellt sich hier vor.

Name: Netzwerk Bürger-Engagement Konstanz

Unser Anliegen: Das offene Netzwerk stellt ein Angebot für alle Konstanzer Gruppierungen dar, die sich dem Motto „Gemeinwohl gestalten“ verpflichtet fühlen. Wir wollen durch gegenseitigen Austausch voneinander lernen und somit das Engagement stärken. Durch gemeinsame Aktionen und Projekte wollen wir das Engagement öffentlich sichtbar machen.

Wie wir arbeiten: Vertreter*innen der Vereine und Initiativen treffen sich vier Mal jährlich zum Austausch. Dort können Kooperationen angebahnt bzw. gemeinsame Aktionen in der Öffentlichkeit geplant werden, insbesondere während der Woche des Bürgerschaftlichen Engagements jeweils im September. In Projektgruppen arbeiten interessierte Gruppierungen am jährlichen Schwerpunktthema – im Jahr 2020 lautet dieses „Nachhaltig konsumieren“.

Uns gibt es seit: 2015

Wir sind derzeit: 85 Initiativen, Vereine und Organisationen, die mehr oder weniger aktiv mitarbeiten.

Wir finanzieren uns durch: Aufgaben- und projektbezogene Förderung durch die Stadt Konstanz

Wir wünschen uns, dass die aktiven Bürger*innen mehr zusammen arbeiten, um Konstanz noch lebendiger, interessanter und lebenswerter zu gestalten.

Das waren bisher unsere größten Erfolge:

• Die Dynamik der Aktion „Bürgerschaftliches Engagement – Säulen der Gesellschaft“ auf der Marktstätte. Siehe dazu den Bericht auf unserer Website.

• Der Mitmacherhock des Netzwerks im Februar 2020, bei welchem wir anlässlich des Starts unseres Jahresthemas „Nachhaltig konsumieren“ ein volles Haus hatten.

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel: Da wir nicht verfasst sind, keinen Vereinsstatus haben, verfügen wir über keine eigenen Finanzen und können keine Verträge z.B. mit Veranstaltungsorten abschließen. Andererseits entbindet uns das auch von lästigen Formalien: wir haben keine drögen Jahresversammlungen, die satzungsgemäß nach Schema F ablaufen. Bei uns mitzumachen, erfordert auch keinen formellen Antrag und keine Mitgliedsbeiträge. Man kann den Willen mitzumachen einfach erklären über: https://www.netzwerk-be.de/mitmachen/

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar über weitere aktiv mitarbeitende Gruppierungen, die unser oben erwähntes Anliegen teilen.

Uns kann man hier erreichen: E-Mail info@netzwerk-be.de

Was es sonst zu sagen gibt: Mitmachende können über unsere „Vereinsbörse“ Sachgüter leihen oder verleihen, Räume beispielsweise für Vorstandssitzungen suchen oder anbieten oder gleichgesinnte Vereine suchen, um zum Beispiel gemeinsam ein größeres und schöneres Sommerfest zu veranstalten. Siehe: https://www.netzwerk-be.de/vereins-börse/

Wir sind auch online präsent: www.netzwerk-be.de

