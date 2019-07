Die Provinz lebt (35): Attac Tettnang

Die Globalisierung unter neoliberalem Vorzeichen hat große Schäden angerichtet und viele Menschen verunsichert. Bereits vor über zwanzig Jahren begann der Widerstand gegen die Ausplünderung von Menschen und der Natur in Frankreich, wo Attac entstand – auf deutsch „Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen zugunsten der BürgerInnen“. Inzwischen gibt es Attac in über fünfzig Ländern – und auch in Tettnang.

Name: Attac Regionalgruppe Tettnang

Unser Anliegen: Wir vertreten die Meinung, dass die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen, die Förderung von Selbstbestimmung und Demokratie und der Schutz der Umwelt die vorrangigen Ziele von Politik und Wirtschaft sein sollten. Wir setzen uns ein für eine ökologische, solidarische und friedliche Weltwirtschaftsordnung. Der gigantische Reichtum dieser Welt muss gerecht verteilt. Wir setzen uns für eine andere Art der Globalisierung ein, in der Mensch und Natur vor Profit kommen.

Wie wir arbeiten: Kreative Aktionen in der Öffentlichkeit, Organisation von Vorträgen, Lesungen, Teilnahme an Demos. Unsere Schwerpunktthemen sind: Menschenrechte vor Profit, fairer Freihandel, Konzernbesteuerung, Europa.

Uns gibt es seit: 2013.

Wir sind derzeit: acht aktive Mitglieder.

Wir finanzieren uns durch: Mitgliedsbeiträge.

Wir wünschen uns: Verkleinerung der Schere zwischen Arm und Reich, menschenwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen, gerechte Besteuerung transnationaler Konzerne, schnelle wirkungsvolle Maßnahmen gegen den Klimawandel.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Kreative Aktion mit den örtlichen Buchhandlungen zum Thema gerechte Besteuerung/Steuertricks am Beispiel von Amazon. Dabei haben wir viele Bürger erreicht. Zahreiche Zuhörer gab es auch bei Vorträgen und Lesungen zum Thema TTIP und zehn Jahre Finanzkrise.

Aber es gibt auch Probleme, zum Beispiel: Es gibt zu viele Themen, die uns wichtig sind und für die wir uns engagieren möchten – dafür ist unsere Gruppe doch recht klein.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar über Aktionsbegeisterte, Kreative, Diskussionsfreudige, Querdenkende …

Uns kann man hier erreichen: B. Wernet, Telefon: 01753 290 754. E-Mail: tettnang@attac.de

Treffen 14-tägig (in den geraden Wochen) im Haus für Bürgerschaftliches Engagement, Montfortstr. 3, Tettnang

Wir sind auch online präsent: attac-netzwerk.de/tettnang

