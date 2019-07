Die Provinz lebt (34): Keine Waffen vom Bodensee

Kaum irgendwo in Mitteleuropa gibt es so viele Rüstungsbetriebe wie am beschaulichen Bodensee. Sie produzieren Sturmgewehre, Raketen, Radpanzer, Sprengkörper, U-Boot-Motoren, Panzergetriebe, Zielidentifikations­systeme, Flugzeugteile, Nachtsichtgeräte … und liefern auch in Kriegsgebiete wie den Jemen. Darauf macht seit Jahren der Verein Keine Waffen vom Bodensee aufmerksam, der sich hier vorstellt.

Name: Keine Waffen vom Bodensee e.V., Lindau

Unser Anliegen: Die Rüstungsbetriebe um den Bodensee ermitteln; ihre Produkte, Aktivitäten, Wechselwirkungen auf die Gesellschaft recherchieren und der Öffentlichkeit und den Medien zur Kenntnis bringen.

Wie wir arbeiten: Recherchieren und die Ergebnisse auf der Homepage, auf Flyern und in Pressemmiteilungen veröffentlichen; Aktionen vor Betrieben abhalten, Vorträge organisieren, an überregionalen Veranstaltungen teilnehmen, etc.

Uns gibt es seit: 2010; den Verein seit 2014.

Wir sind derzeit: rund 60 Aktive und Mitglieder.

Wir finanzieren uns durch: Beiträge und Spenden.

Wir wünschen uns: mehr MitstreiterInnen.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Die große Aufmerksamkeit und Anerkennung für unseren Banner und den Flyer: Rüstungsregion Bodensee – „Eine etwas andere Heimatkunde – Die todbringenden Zuflüsse zum Bodensee“!

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel das große Schweigen der Involvierten.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar über Rechercheure, Homepage-Redakteure, Whistleblower, mutige InformantInnen und AktivistInnen.

Uns kann man hier erreichen: Siehe die Adressangaben auf unserer Website.

Was es sonst zu sagen gibt: Niemand ist in der Not und gezwungen in Rüstungsbetrieben zu arbeiten, Produkte zum Töten und Material zur Kriegsführung herzustellen.

Wir sind auch online präsent: https://keinewaffenvombodensee.de

Anzeige

Die seemoz-Serie erscheint jeweils montags und donnerstags. Sie wird am kommenden Montag mit einem Beitrag von Attac Tettnang fortgesetzt. Bisher sind erschienen:

11.03.19 | Solidarity City

14.03.19 | So wollen wir leben

18.03.19 | Stolpersteine Konstanz

21.03.19 | Arbeitskreis Müll

25.03.19 | Animal Pride

28.03.19 | VVN-BdA

01.04.19 | OAT Konstanz

04.04.19 | Solibündnis Rojava

08.04.19 | Foodsharing Konstanz

11.04.19 | Seebrücke Konstanz

15.04.19 | Zukunft Zoffingen

18.04.19 | Terre des Femmes

23.04.19 | inSi – Integration in Singen

29.04.19 | StadtPlanZukunft

02.05.19 | Café Mondial

06.05.19 | Good Grapes for a Better Life

09.05.19 | Aufstehen Ravensburg

13.05.19 | Trampolin Bodensee

16.05.19 | Buchladen Zur Schwarzen Geiß

23.05.19 | Jugendkultur Contrast

27.05.19 | Unterseeschule Radolfzell

03.06.19 | Solidarische Landwirtschaft Konstanz

06.06.19 | WohnWerkstatt

13.06.19 | Aktionsbündnis Ciclo

17.06.19 | Frauen helfen Frauen in Not

24.06.19 | Weltladen Konstanz

27.06.19 | Foodsharing Singen

01.07.19 | Konstanzer Bündnis für gerechten Welthandel

04.07.19 | Greenpeace Bodensee

08.07.19 | Verein Bürgerpark Büdingen

11.07.19 | Freundeskreis Asyl Radolfzell

15.07.19 | Cradle to Cradle Bodensee