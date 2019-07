Die Provinz lebt (33): Cradle to Cradle Bodensee

Unser Wirtschaftssystem ruiniert den Planeten: Es degradiert alles zur Ware, verschleudert die Ressourcen und hat vor allem ein Ziel – noch mehr Profit für wenige. Dabei gibt es Alternativen. In unserer Serie stellen sich Initiativen und Organisationen vor, die sich für eine zukunfts­fähige, humane, solidarische Gesellschaft einsetzen. Heute kommt die Regionalgruppe Bodensee des Verein Cradle to Cradle zu Wort.

Name: Cradle to Cradle e.V., Regionalgruppe Bodensee

Unser Anliegen: Ideen für ein besseres Morgen – „Cradle to Cradle“. Das Innovationskonzept Cradle to Cradle (C2C), übersetzt „von der Wiege zur Wiege“, steht für einen „positiven Fußabdruck“ des Menschen, für kontinuierliche Stoffkreisläufe und positiv definierte Materialien, die für Mensch und Umwelt gesund sind. Es umfasst auch die Nutzung erneuerbarer Energien, um diese Kreisläufe zu ermöglichen. Der Cradle to Cradle e.V. hat das Ziel, die C2C-Denkhaltung in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zu etablieren. Mittlerweile tragen mehr als 700 Aktive, die bundesweit in über 50 Regionalgruppen organisiert sind, die Idee von Cradle to Cradle in die Bevölkerung.

Wie wir arbeiten: Die Regionalgruppe Bodensee im C2C e.V. macht in der Region Bildungs- und Vernetzungsarbeit, v.a. im Bereich nachhaltiger Entwicklung, besonders in der Bauwirtschaft. In dieser Gruppe finden sich neben Interessierten aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen auch ca. 15 Bau-Experten, die an der Umsetzung der C2C-Prinzipien arbeiten und konkrete Empfehlungen erstellen, um diese unterschiedlichen Akteuren zur Verfügung zu stellen. Daher arbeiten die Gruppenmitglieder im engen Austausch mit Hochschulen, Stadtverwaltungen und weiteren Akteuren aus Umweltschutz, Wirtschaft etc.

Parallel arbeiten wir beispielsweise auch mit Schulen, machen Workshops mit Klassen, halten Vorträge und sind eng mit anderen Nachhaltigkeits-Initiativen vernetzt, um gemeinsame Aktionen zu planen und umzusetzen (Symposium Nachhaltiges Bauen, Konstanzer Klimakonferenz, Mitmach-Konferenz + Heldenmarkt Lindau …).

Uns gibt es seit: Die Regionalgruppe Bodensee gibt es seit Mai 2017

Wir sind derzeit: ca. 20–30 Aktive am Bodensee

Wir finanzieren uns durch:Sponsoring / Kooperationen / Preisgeld / Unterstützung über die Geschäftsstelle in Berlin

Wir wünschen uns: Dass Menschen in allen Bereichen ihres Lebens einen positiven Fußabdruck hinterlassen.

Unsere Vision: Die Cradle to Cradle Welt ist Wirklichkeit. Wir leben in einer Welt, in der alles, was Menschen tun, positive Effekte hat. Denn nur weniger schlecht zu sein, hat uns nicht gereicht. Wir haben die Lebens- und Wirtschaftsweisen, die die bloße Reduzierung eines „negativen Fußabdrucks“ zum Ziel hatten, abgeschafft. Wir sind Nützlinge für unseren Planeten. Wir feiern Vielfalt und fördern Biodiversität. Alle Produkte und Materialien sind gesund und kreislauffähig, unsere Energiequellen sind regenerativ, unsere sozialen Strukturen intakt und unsere Arbeits- und Lebensbedingungen gesund.

So sieht unsere Welt aus!

In der Wissenschaft: Forschung und Lehre arbeiten über alle Disziplinen hinweg an weiteren vielfältigen Lösungen, die diese Welt erhalten und weiter verbessern.

In der Wirtschaft: Unternehmen und Zulieferer schaffen umfassende Wertschöpfung und verbessern das Leben der Menschen durch ihre Tätigkeit. Beschäftigte erleben ihre Arbeit als sinnvoll und befriedigend.

In der Bildung: Bildung ist für alle Menschen frei zugänglich, Menschen mit speziellen Einschränkungen und Begabungen werden gefördert und gefordert.

In der Politik: Eine gesamtgesellschaftliche Transformation ist weltweit abgeschlossen.

In der Gesellschaft: Alle Menschen sind gleich berechtigt. Menschen sind Nützlinge.

Leitsatz Nachhaltiges Bauen: Wäre es nicht großartig, wenn wir durch Gebäude und Städte einen positiven Fußabdruck hinterlassen könnten? Indem zum Beispiel durch grüne Fassaden die Bio-Diversität steigt, Sauerstoff erzeugt und Feinstaub gebunden wird? Indem die verwendeten Baumaterialien für Mensch und Umwelt gesund sind, ihren Wert erhalten und niemals zu Müll werden? Indem jedes Gebäude mehr erneuerbare Energie erzeugt als in ihm verbraucht wird? Indem durch intelligente Wasserfilter und Pflanzenkläranlagen aus Regenwasser-Trinkwasser und aus Schmutzwasser wieder Nutzwasser wird? Quartiere, in denen gesunder Boden aufgebaut und reichhaltigste Nahrungsmittel erzeugt werden? Quartiere, in denen Menschen mit vielfältigsten Lebensmodellen in harmonischer Gemeinschaft Lebensraum finden und ihre Bedürfnisse befriedigen können? Städte, die dazu gemacht sind, ihren Bewohnern ein wunderbares, gesundes Leben zu ermöglichen und gleichzeitig den Planeten und alle anderen Lebewesen zu schützen?

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Auszeichnung durch das Projekt Nachhaltigkeit 2018 RENN (Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien)

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar:Über alle Interessierten, die Lust haben, sich für einen Wandel zu engagieren – auf dass der Mensch zum Nützling wird.

Uns kann man hier erreichen:

E-Mail: bodensee@c2c-ev.de

Nicole Conrad und Matthias Heilig (SprecherInnen)

Wir treffen uns normalerweise am zweiten Mittwoch des Monats, um 19 Uhr im Ecolar-Gebäude auf dem Campus der HTWG in Konstanz. (ab und zu auch auf der anderen Seeseite).

Für weitere Infos: E-Mail schreiben/in den Newsletter aufnehmen lassen/auf Facebook nachschauen

Wir sind auch online präsent:

Facebook-Seite Regionalgruppe Bodensee:

Cradle to Cradle e.V. | Regionalgruppe Bodensee – https://www.facebook.com/groups/1522139044491977/

Homepage C2C Verein: https://c2c-ev.de

Homepage C2C Congress: https://www.c2c-congress.org

Die seemoz-Serie erscheint jeweils montags und donnerstags. Sie wird am kommenden Donnerstag mit einem Beitrag vom Verein Keine Waffen vom Bodensee fortgesetzt. Bisher sind erschienen:

