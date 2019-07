Die Provinz lebt (32): Freundeskreis Asyl Radolfzell

Flüchtlinge leben schon lange hier, nicht erst seit 2015, als Millionen aus den Kriegsgebieten Syrien, Irak und Afghanistan flohen und auch einige Hunderttausend bei uns ankamen. Und so gibt es seit einiger Zeit eine Initiative in Radolfzell, die zeigt, dass Solidarität und Hilfe auch langfristig möglich sind. Was er tut (und wie man ihn unterstützen kann), schildert der Freundeskreis Asyl Radolfzell im folgenden Beitrag.

Name: Freundeskreis Asyl Radolfzell e.V.

Unser Anliegen: Wir unterstützen Geflüchtete in Radolfzell durch

● Sprachunterricht, Mathe-Nachhilfe, PC-Kurse

● Beratung in Asyl- und Sozialfragen

● Rechtshilfefonds

● „Patenschaften“ mit Geflüchteten, Einzelnen und Familien

● Hilfe bei der Arbeits-, Ausbildungsplatz- und Wohnungssuche

● ein Spendenlager

● Reparatur und Verkauf gebrauchter Fahrräder

● Freizeitangebote: Ausflüge, Feste, Fußball, Spiele, gemeinsames Kochen …

● ein Gartenprojekt

● das Begegnungszentrum „Café International“

Wie wir arbeiten: alle sind ehrenamtlich tätig – mit Ausnahme des/der Bundesfreiwilligen.

Uns gibt es seit: 1987 (als die ersten tamilischen Geflüchteten kamen).

Wir sind derzeit: ca. 80 Aktive und 48 Mitglieder.

Wir finanzieren uns durch: Spenden und Mitgliedsbeiträge.

Wir wünschen uns: dass die Stadtbewohner – z.B. die Vereine, die Hausbesitzer – offen für die Geflüchteten sind und ihnen helfen, hier Kindergartenplätze, bezahlbare Wohnungen, Ausbildungsplätze und Arbeit zu finden, um sie so leichter zu integrieren.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: die hohe Zahl an Geflüchteten 2015/16 zu meistern.

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel: Es gibt viel zu wenige bezahlbare (!) Wohnungen!

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar: Nachhilfen in Deutsch und Mathematik, Fachkunde z.B. in Physik/Elektrotechnik, Helfer*innen für den amtlichen Formularkram der Geflüchteten (Jobcenter, Agentur für Arbeit, Landratsamt, GEZ, Ausländeramt …).

Uns kann man hier erreichen: Café International, Herrenlandstr. 48/1, 78315 Radolfzell, immer dienstags 18–20 Uhr, freitags 15–18 Uhr.

Tel. 0162 6555348

E-Mail: kontakt@fk-asyl.org

Was es sonst zu sagen gibt: Der Kontakt zu Menschen aus fremden Kulturen ist oft sehr bereichernd.

Jährlich im Herbst können wir eine Bundesfreiwilligen-Stelle anbieten: eine gute Gelegenheit zur Berufsorientierung für junge Leute zwischen Schulabschluss und Berufsausbildung. Näheres steht auf unserer Webseite.

Wir sind auch online präsent: www.fk-asyl.org

Die seemoz-Serie erscheint jeweils montags und donnerstags.

