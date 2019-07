Die Provinz lebt (31): Verein Bürgerpark Büdingen

Er wäre ein Schmuckstück am Konstanzer Bodenseeufer, der Büdingen-Park – wenn man denn hinein dürfte. Doch der Park mit seinem immer noch mächtigen Baumbestand ist seit Jahrzehnten abgesperrt, weil die Stadt Konstanz es ablehnte, das Gelände zu kaufen. Und es lieber Investoren überließ, die sich bald die Klinke in die Hand gaben. Dem widersetzt sich seit langem der Verein Bürgerpark Büdingen.

Name: Bürgerpark Büdingen e.V.

Unser Anliegen: Uns geht es nicht nur darum, eine vollkommen überzogene Bebauung im Büdingen-Park am Konstanzer Bodenseeufer zu verhindern, sondern als Bürgerbewegung die Schaffung eines unbebauten Bürgerparks Büdingen für die gesamte Bevölkerung politisch durchzusetzen.

Wie wir arbeiten: Information der Öffentlichkeit und des Gemeinderats, Nachfragen bei städtischen Behörden zur Einhaltung des Baum- und Naturschutzes, Sensibilisierung und Mobilisierung von Anwohnern und Aktiven, Koordination von Protestaktivitäten.

Uns gibt es seit: Mai 1985.

Wir sind derzeit: 80 Mitglieder und ein großer Kreis von Unterstützerinnen und Unterstützern.

Wir finanzieren uns durch: Spenden und freiwillige Mitgliedsbeiträge.

Wir wünschen uns: 40.000 Quadratmeter Grünfläche zwischen Seestraße und Sternenplatz sind zu schade für einen weiteren Hotelbau. Der Park als solcher, und nicht eine verbleibende Restgrünfläche als Sichtschutz für Hotelgäste, soll allen Menschen als zweiter Stadtgarten zugänglich gemacht werden! Im Zeichen der Klimakatastrophe dürfen keinesfalls weitere Baumfällungen im Park gestattet und vollzogen werden! Oberbürgermeister und Gemeinderat müssen sich an ihre Resolution zum Klimanotstand vom Mai 2019 halten, mit der sich Konstanz als erste deutsche Stadt wirksam in Szene setzte, und entsprechend handeln! Investoren dürfen in dieser Stadt nicht weiterhin die erste Geige spielen!

Das waren bisher unsere größten Erfolge: In den vergangenen zehn Jahren, bevor Investor Hans Jürg Buff auf der Bildfläche erschien, konnten wir die Nachpflanzung vieler Bäume im Park durchsetzen und erreichen, dass der alte Bebauungsplan nicht zugunsten einer Wohnbebauung außer Kraft gesetzt wurde. Weitere Erfolge: Der Büdingen-Park ist bis heute im Wesentlichen ein Park geblieben – und es gibt uns auch nach über 40 Jahren als Initiative/Verein.

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel: Die regelmäßige Motivation der Mitstreiter ist ein Dauerproblem. Dies ist in der Auseinandersetzung mit einem millionenschweren Investor und seinem professionellen Marketingbetrieb, aber auch mit der Stadt Konstanz und ihren vollzeitbeschäftigten Funktionsträgern ein klarer Nachteil. Das ist das Problem fast aller ehrenamtlich betriebenen Initiativen ohne politische Lobby im Hintergrund.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar: Wir freuen uns über Jede und Jeden, der sich für einen Bürgerpark auf Büdingen einsetzen will!

Was es sonst zu sagen gibt: Im Mai 2016 kauft der Schweizer Investor Hans Jürg Buff das Büdingen-Areal mit der Absicht, hier eine Luxus-Gesundheitsklinik mit Fünf-Sterne-Anspruch zu errichten. Nachdem die Stadt Konstanz die Baugenehmigung, aber noch nicht die Baufreigabe, erteilt hat, lässt Buff im Herbst 2018 fünfzig wertvolle Bäume handstreichartig und unter Polizeischutz fällen. Anwohner rund um die Mainau- und Glärnischstraße reichen einen Eilantrag zum Stopp der Baumaßnahmen ein. Das Freiburger Verwaltungsgericht gibt diesem im Februar 2019 statt. Die Baugenehmigung ist somit, bis zum Entscheid der nächsten Instanz, außer Kraft gesetzt. Damit ist weiter offen, ob, wann und wie gebaut wird. Einen Antrag der Linken Liste auf Kauf des Parks hat OB Burchardt im Gemeinderat erst gar nicht behandelt.

Uns kann man hier erreichen:

Bürgerpark Büdingen e.V.

c/o Rolf Würthle, In der Gebhardsösch 51, Konstanz

E-Mail: post@buergerpark-konstanz.de

Tel: 07531-380 67 03 (montags und freitags von 10.00 – 12.00 Uhr)

Es gibt keine regelmäßigen öffentlichen Treffen.

Wir sind auch online präsent:

Webpage: buergerpark-konstanz.de

Facebook: de-de.facebook.com/buedingenpark/

