Die Provinz lebt (30): Greenpeace Bodensee

Sie wissen schon lange, dass der Planet gefährdet ist, und kämpfen daher seit Jahrzehnten für Umwelt- und Klimaschutz: Die AktivistInnen von Greenpeace. Auch am westlichen Bodensee sind sie oft unterwegs, mobilisieren für Kundgebungen, bauen Infostände auf, organisieren Diskussionen und sammeln Unterschiften. Hier stellt sich die Bodensee-Gruppe von Greenpeace selber vor.

Name: Greenpeace Bodensee

Unser Anliegen: lokale Aktionen für Klimaschutz, für eine grünere und nachhaltigere Bodenseeregion, Schutz der Meere, Schutz der Wälder, für Artenvielfalt, für Kohleausstieg, Mobilität, Landwirtschaft/Fleisch.

Wie wir arbeiten: zweiwöchentliches Treffen zu Austausch, Weiterbildung und Planung von Aktionen wie Demonstrationen, Infostände, Unterschriftensammlungen, Schulbesuche, Filmvorführungen und Diskussionsabende.

Uns gibt es seit: 1987

Wir sind derzeit: 12 aktive Mitglieder, die zwischen 20 und 70 Jahre alt sind.

Wir finanzieren uns durch: partei- und wirtschaftsunabhängige Spenden.

Wir wünschen uns: ein größeres Bewusstsein der breiten Bevölkerung für den Einfluss der Menschheit auf das Ökosystem Erde.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Erreichen einer breiten Öffentlichkeit aller sozialen Schichten und Altersklassen.

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel: Starke Konzentration auf die Stadt Konstanz und geringere Wirkung im Umland. Und wir sind noch nicht genug, um die Klimakrise zu lösen!

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar: solche mit Interesse an Umwelt- und Klimaschutz und der Motivation, sich dafür einzusetzen.

Uns kann man hier erreichen: jeden zweiten Donnerstag (gerade Kalenderwochen) um 19 Uhr in unserem Gruppenbüro in Konstanz, Am Briel 49c.

Wir sind auch online präsent:

www.bodensee.greenpeace.de

www.facebook.com/greenpeacebodensee

E-Mail: bodensee@greenpeace.de

Anzeige

Die seemoz-Serie erscheint jeweils montags und donnerstags. Sie wird am kommenden Montag mit einem Beitrag des Vereins Bürgerpark Büdingen fortgesetzt. Bisher sind erschienen:

11.03.19 | Solidarity City

14.03.19 | So wollen wir leben

18.03.19 | Stolpersteine Konstanz

21.03.19 | Arbeitskreis Müll

25.03.19 | Animal Pride

28.03.19 | VVN-BdA

01.04.19 | OAT Konstanz

04.04.19 | Solibündnis Rojava

08.04.19 | Foodsharing Konstanz

11.04.19 | Seebrücke Konstanz

15.04.19 | Zukunft Zoffingen

18.04.19 | Terre des Femmes

23.04.19 | inSi – Integration in Singen

29.04.19 | StadtPlanZukunft

02.05.19 | Café Mondial

06.05.19 | Good Grapes for a Better Life

09.05.19 | Aufstehen Ravensburg

13.05.19 | Trampolin Bodensee

16.05.19 | Buchladen Zur Schwarzen Geiß

23.05.19 | Jugendkultur Contrast

27.05.19 | Unterseeschule Radolfzell

03.06.19 | Solidarische Landwirtschaft Konstanz

06.06.19 | WohnWerkstatt

13.06.19 | Aktionsbündnis Ciclo

17.06.19 | Frauen helfen Frauen in Not

24.06.19 | Weltladen Konstanz

27.06.19 | Foodsharing Singen

01.07.19 | Konstanzer Bündnis für gerechten Welthandel