Die Provinz lebt (26): Frauen helfen Frauen in Not

Die Diskriminierung von Frauen ist in allen gesellschaftlichen Bereich gegenwärtig – in der Arbeitswelt, im Alltag, zu Hause. Doch es regt sich öffentlicher Protest wie vergangenen Freitag beim Frauenstreik in der Schweiz. Nicht weniger brutal ist die physische und sexuelle Gewalt, der Frauen oft im privaten Raum ausgesetzt sind. Hier hilft seit vielen Jahren der Verein Frauen helfen Frauen in Not.

Name: Frauen helfen Frauen in Not e.V., Konstanz

Unser Anliegen: Unsere Beratungsstelle bietet von Gewalt betroffenen Frauen konkrete Beratung und Unterstützung an, wie z.B. bei häuslicher Gewalt, nach Vergewaltigung und sexueller Nötigung, nach in der Kindheit erlebtem sexuellem Missbrauch, bei Stalking, digitaler Gewalt, bei Anmache, Nötigung oder sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, in der Schule, während der Ausbildung, in der Öffentlichkeit u.a., bei Gewalt im Namen der Ehre und bei Zwangsprostitution.

Darüber hinaus ist es unsere Aufgabe, die alltägliche Gewalt von Frauen öffentlich zu machen. Wir sind zuständig für den gesamten Landkreis Konstanz.

Wie wir arbeiten: Wir bieten den betroffenen Frauen Krisenintervention und Beratung, persönlich oder am Telefon. Wir beraten Frauen auch bei einem Wohnungsverweis und zum Gewaltschutzgesetz. Im Falle einer Strafanzeige begleiten wir Frauen zur Polizei und unterstützen sie, wenn es zu einem Prozess kommt. Bei Bedarf begleiten wir auch zu Ämtern, Institutionen, Polizei, Rechtsanwältinnen u. a.

Die Beratung erfolgt durch fachlich qualifizierte Mitarbeiterinnen, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Unser Angebot ist kostenlos und ohne lange Wartezeiten.

Uns gibt es seit: Gründung des Vereins: 1989, die Beratungsstelle nahm 1990 ihren Dienst auf.

Wir sind derzeit: 68 Mitglieder

Wir finanzieren uns durch: Wir werden vor allem von der Stadt und dem Landkreis Konstanz finanziert. Ein wichtige Unterstützung sind auch Buß- und Spendengelder.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Es ist immer ein Erfolg, wenn es eine Frau schafft, einen Ausweg aus der erlebten Gewalt zu finden!

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar: im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.

Uns kann man hier erreichen:

Adresse: Austr.89, 78467 Konstanz, Tel. 07531/67999, Fax: 07531/69 35 79

Mail: beratung@gewaltgegenfrauen.de

Telefonische Sprechzeiten: Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr, Mittwoch von 16 bis 18 Uhr, Termine nach Vereinbarung

Wir sind auch online präsent:

Website: www.gewaltgegenfrauen.de

Facebook: https://m.facebook.com/profile.php?id=304131616979798&ref=content

