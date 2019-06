Die Provinz lebt (24): WohnWerkstatt Konstanz

Die Wohnungsnot ist überall am See horrend, besonders katastrophal ist sie in Konstanz. Und eine Lösung ist nicht in Sicht, weil die Politik das nicht will. Dabei ist für viele Menschen eine Zukunft ohne bezahlbares Obdach wenig lebenswert. Da der Staat die Bedürfnisse beharrlich ignoriert, hilft derzeit nur gemeinschaftliche Eigeninitiative – etwa in Form der WohnWerkstatt Konstanz.

Anzeige

Name: WohnWerkstatt Leben und Teilen e.V. Konstanz

Unser Anliegen: Wir möchten in Zukunft gemeinschaftlich, d.h. inklusiv sowie alters- und lebenslagengemischt, ökologisch und bezahlbar wohnen. Dabei möchten wir möglichst wenig Flächen in Anspruch nehmen, indem wir den persönlichen Wohnraum begrenzen und möglichst viel miteinander teilen. Wir streben dabei kein privates Wohneigentum an, sondern eine Mischung aus gemeinschaftlichem Eigentum und Mietwohnungen.

Wie wir arbeiten: Wir treffen uns zweimal im Monat, um unser Wohnprojekt auf den Weg zu bringen. Daneben initiieren wir Veranstaltungen und engagieren uns politisch für das Thema „gemeinschaftliches Wohnen. Wie beim späteren Wohnprojekt ist uns Geselligkeit wichtig. Wir machen gemeinsam Ausflüge, Frühstückstreffen, Zeltlager … Gemeinsam schauen wir uns gelungene Wohnprojekte in anderen Städten wie z.B. Zürich, Tübingen und Freiburg an.

Uns gibt es seit: Der Verein besteht seit 2016.

Wir sind derzeit: etwa 20 Aktive.

Wir finanzieren uns durch: Mitgliedsbeiträge.

Wir wünschen uns: In absehbarer Zukunft ein Grundstück oder Bestandsgebäude, auf dem wir unsere Ideen verwirklichen können. Ob dieses städtisch oder privat ist, spielt dabei keine Rolle.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Wir haben es geschafft, als Gruppe wertschätzend und effektiv zu kommunizieren. So konnten wir verschiedene Ideen und Projekte entwickeln wie beispielsweise die lange Nacht des gemeinschaftlichen Wohnens im Februar 2018 oder die Podiumsdiskussion am 8. Mai 2019.

Aber es gibt auch Probleme, zum Beispiel: Wie wir an der Podiumsdiskussion im Mai leider feststellen mussten, sind nicht alle Konstanzer (Politiker) ausreichend über die Idee der Wohnprojekte und Baugemeinschaften informiert. Hier gilt es noch einiges aufzuklären.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar:über Menschen, die gerne gemeinschaftlich leben würden.

Uns kann man hier erreichen: info@wohnwerkstatt-konstanz.de

Was es sonst zu sagen gibt: Wir verstehen gemeinsames Wohnen als Chance für ein Miteinander, das den Menschen und der Umwelt dient.

Wir sind auch online präsent: www.wohnwerkstatt-konstanz.de

Anzeige

Die seemoz-Serie erscheint jeweils montags und donnerstags. Am nächsten Montag stellt sich die Konstanzer Gruppe Frauen helfen Frauen vor.

11.03.19 | Solidarity City

14.03.19 | So wollen wir leben

18.03.19 | Stolpersteine Konstanz

21.03.19 | Arbeitskreis Müll

25.03.19 | Animal Pride

28.03.19 | VVN-BdA

01.04.19 | OAT Konstanz

04.04.19 | Solibündnis Rojava

08.04.19 | Foodsharing Konstanz

11.04.19 | Seebrücke Konstanz

15.04.19 | Zukunft Zoffingen

18.04.19 | Terre des Femmes

23.04.19 | inSi – Integration in Singen

29.04.19 | StadtPlanZukunft

02.05.19 | Café Mondial

06.05.19 | Good Grapes for a Better Life

09.05.19 | Aufstehen Ravensburg

13.05.19 | Trampolin Bodensee

16.05.19 | Buchladen Zur Schwarzen Geiß

23.05.19 | Jugendkultur Contrast

27.05.19 | Unterseeschule Radolfzell

03.06.19 | SoLaWi Konstanz