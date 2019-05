Die Provinz lebt (22): Unterseeschule Radolfzell

Man übersieht die leicht, die kleinen, selbstorganierten Bildungseinrichtungen in der Region. Dabei leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung der kommenden Generationen, weil sie eben nicht nur aufs Pauken setzen, sondern die Kreativität der Kinder und Jugendlichen fördern. Eine diese Initiativen ist die Unterseeschule Radolfzell.

Name: Unterseeschule Radolfzell

Unser Anliegen: Schule und Kindergarten unter einem Dach als Rahmen für selbstbestimmtes Lernen in einer entspannten vorbereiteten Umgebung für Kinder von 3 bis 18

Wie wir arbeiten:Schule, Kiga, Pikler-Eltern-Kind-Gruppen

Uns gibt es seit: in Radolfzell seit September 2011, den Kiga in Konstanz gibt es seit 1999; von 2000 bis 2008 hat es in Konstanz auch Schule gegeben.

Wir sind derzeit: 20 Kigakinder, 65 Schulkinder und Familien

Wir finanzieren uns durch: Eigenleistung, Beiträge, Zuschüsse

Wir wünschen uns: dass bei uns noch lange Kinder und Jugendliche eine Raum erhalten, um im eigenen Tempo reifen zu können und eigene Interessen und Lebensziele zu entwickeln. Und ganz konkret: großzügig Spender, denn die Zuschüsse decken bei Weitem nicht den Bedarf.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Erlangen der Schulgenehmigung im September 2000, Wiedereröffnung in Radolfzell 2011, Schulneubau am Stadtrand und nicht zuletzt: das Wachsen einer tollen Gemeinschaft

Uns kann man hier erreichen:

Karen Lindlar, zuhause unter 07531-938761 (Mi und abends) oder lindlar@unterseeschule.de

Infoabende (auf der Homepage veröffentlicht), Anmeldung unter info@llev.de.

Wir sind auch online präsent: www.unterseeschule.de

