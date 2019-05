Die Provinz lebt (21): JugendKultur Contrast

Es bewegt sich mehr, als viele von uns vermuten. Manche Initiativen sind erst vor kurzem entstanden, andere arbeiten seit längerem beharrlich an ihren Themen beziehungsweise auf ihren Gebieten. Doch es gibt auch Vereine und Organisationen, die seit Jahrzehnten tätig und mittlerweile unverzichtbar geworden sind. Zu ihnen gehört beispielsweise der Jugendkulturverein Contrast, der sich hier vorstellt.

Name: JugendKultur e.V. Contrast

Unser Anliegen: Ein zum Mainstream alternatives Kulturangebot für Jugendliche und junge Erwachsene in Konstanz anbieten.

Wie wir arbeiten: Das Contrast ist ein selbstverwalteter, allgemeinnütziger Jugendkulturverein. Mitglieder machen ehrenamtlich zwei Bar- oder Kassenschichten im Monat. Dafür haben insbesondere Mitglieder die Möglichkeit, eigene Ideen, Veranstaltungen oder Partys zu planen und umzusetzen. Uns ist es wichtig, dass jede*r die Möglichkeit hat, seine/ihre Wünsche für den Laden zu realisieren oder zumindest seine/ihre Ideen einzubringen.

Uns gibt es schon sehr lange. Angefangen unter dem Name „Mauerblümchen“ sind wir vom Cherisyblock 4 nach vorne gezogen, wo wir seit über 20 Jahren neben dem Kula sind. Zwischenzeitlich hatten wir den Name „Outback“ –bis sich die damaligen Mitglieder Anfang der 2000er Jahre für den Name „Contrast“ entschieden haben.

Wir sind derzeit: ca. 25 Leute, allerdings noch viele mehr, die passiv dabei sind und uns hin und wieder unter die Arme greifen.

Wir finanzieren uns durch: Als gemeinnütziger Verein ist es nicht unser Ziel, Gewinn zu machen. Für die Miete kommt die Stadt Konstanz auf, alles weitere – Inventar, Getränke und Technik – finanzieren sich durch Spenden, Mitgliedsbeiträge und Umsätze an der Theke oder der Kasse. Grundsätzlich haben wir aber bei Veranstaltungen, bei denen es eine Kasse gibt, den Deal, dass die Einnahmen an der Kasse (abzüglich Gema und evtl. Umsatzsteuer) an die Veranstalter*innen, Dj*anes oder Musiker*innen geht.

Wir wünschen uns: Dass alle, die Ideen oder Wünsche haben, sich bei uns melden, aktiv werden und mitgestalten. Wer Interesse hat, kann immer am letzen Sonntag im Monat (16.00 Uhr) bei uns vorbei schauen.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Über viele Jahre lang wahrscheinlich die einzige Kneipe in Konstanz zu sein, die nicht kommerziell ist! Unsere Getränkepreise sind die niedrigsten in der Konstanzer Bar-Szene. Außerdem freut uns immer wieder, wie unterschiedlich, altersübergreifend und multikulturell unser Publikum ist. Wir sind ein Laden, in dem sich Menschen unabhängig ihrer sozialen Blase, ihrer Ausbildung, sexuellen Identität oder ihrer Herkunft kennenlernen und zusammen Zeit verbingen.

Aber es gibt auch Probleme. Zum Beispiel: Probleme mit sexistischem und übergriffigem Verhalten an einigen Veranstaltungen. Zur Zeit sind wir dabei, gemeinsam mit Außenstehenden ein Konzept und Aushänge zu erarbeiten, damit so was nicht mehr vorkommt. Generell können wir sagen: Meldet Euch beim Personal, falls ihr übergriffiges oder diskriminierendes Verhalten wahrnehmt und mitbekommt. Wir haben da keine Toleranz und werden die Täter(*innen) des Ladens verweisen.

Ein weiteres Problem, das in letzter Zeit vermehrt auftritt, sind Fälle von Diebstahl. Da wir keine Gardarobe bereit stellen, können wir da leider wenig gegen machen. Hier gilt: passt auf eure Wertsachen und Jacken auf. Gelegenheit macht – leider auch bei uns – Diebe. Auch hier sind wir dabei, Aushänge zu gestalten, damit die Leute mehr darauf achten.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar: engagierte und interessierte Menschen mit einem sozialen und offenen Weltbild.

Uns kann man hier erreichen:

Anschrift: Jugendkultur e.V. Contrast, Joseph-Belli-Weg11, 78467 Konstanz.

Vorstandssitzung: jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Vollversammlung jeden 4. Sonntag im Monat, 16.00 Uhr bei uns im Contrast.

Was es sonst zu sagen gibt: Unter der Woche haben wir in der Regel feste Veranstaltungen. Diese beginnen immer um 21 Uhr und enden um 1 Uhr. Am Wochenende haben wir wechselnde und wiederkehrende Veranstaltungen, die Ihr Flyern, Facebook und dem Trampolin entnehmen könnt.

1. und 3. Montag im Monat: Queerkneipe

2. und 4. Montag im Monat: Spieleabend/Studi-Kneipe

Dienstag: „Das Labor“, experimentelle, eher elektronische Musik

Mittwoch: Metalkneipe

Donnerstag: ggf. Infokneipe, immer: Punkkneipe

Wir sind auch online präsent:

Facebook: Contrast-kn.de. Wir versuchen, alle Veranstaltungen und Termine in Facebook aktuell zu halten, da unsere Webseite aufgrund der neuen DSGVO zur Zeit nicht online sein kann. Für weitere Infos oder Fragen schreibt uns gerne an: vorstand@contrast-kn.de.

