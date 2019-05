Die Provinz lebt (19): Trampolin Bodensee

Immer mehr Aktionen, immer mehr Veranstaltungen – je bunter und vielfältiger die Szene der basisnahen Initiativen und Organisationen rund um den See wird, desto schwerer fällt es, den Überblick zu behalten. Seemoz veröffentlicht zwar regelmäßig Termine zu Treffen, Infoabenden, Demos usw., kann aber auf Personalgründen längst nicht alle erfassen und publizieren. Aber dafür gibt es jetzt die Plattform von Trampolin Bodensee.

Name: Terminkalender Trampolin Bodensee

Unser Anliegen: Seit etlichen Jahren gibt es in Städten wie Berlin, Freiburg und vielen weiteren einen Terminkalender, in den linke und alternative Menschen oder Gruppen ihre Veranstaltungen und Treffen eintragen können. Dies ist ein wichtiger Teil der Vernetzung, um sich kennenzulernen und um die Zusammenarbeit anzutreiben. Gerade im ländlichen Bodenseekreis haben wir oft das Problem, dass wir voneinander viel zu wenig mitbekommen, auch da Facebook am aussterben ist. Wir hoffen, dass sich das demnächst durch uns ändert. Im Trampolin-Bodensee können ALLE GRUPPEN (egal ob Hochschulgruppen, offene Treffen, Vereine, Läden, [Jugend-]Zentren oder Einzelpersonen) über ein online-Formular Termine eintragen und das alles ohne Anmeldung, Datenspeicherung oder Kommerz. Das bietet uns allen zukünftig eine große Übersichtlichkeit über kommende Veranstaltungen in unserer Stadt oder Region. Ähnlich wie auf „stressfaktor.squat.net“, dem Berliner pendant, werden Demonstrationen, [Film-]Vorträge, VoKüs, offene Treffen, Diskussionen, Partys und Konzerte, die Ihr eintragt – nach kurzer Prüfung von uns – chronologisch im Terminkalender dargestellt.

Uns gibt es: seit April 2019.

Wir finanzieren uns: durch Spenden. Wir versuchen zwar, unsere Webseite so frei wie möglich von kommerziellen Hosts oder Ähnlichem zu halten, allerdings gibt es dennoch ab und zu Dinge, die Geld kosten. Falls Ihr uns etwas spenden wollt, könnt ihr uns gerne eine Email schreiben und dies tun.

Wir wünschen uns: Damit das Trampolin in Zukunft auch das bringt, was wir erhoffen, seid Ihr alle gefragt! Bitte tragt ALLE eure Termine frühzeitig im „online-Formular“ (trampolin.squat.net/terminator.php) ein. Sagt euren Freund*innen Bescheid und teilt unsere Seite über all eure Kanäle. Wenn Ihr auf unsere „Linktipps“- oder „Adressen“-Seite wollt, oder Gruppen kennt, die fehlen, dann schreibt uns eine Email.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Da es uns noch nicht so lange gibt: dass es uns endlich gibt :).

Aber es gibt auch Probleme. Auch hier können wir Euch noch nicht allzuviel berichten. Momentan ist vermutlich das größte Problem, die Gruppen dazu zu bekommen, sich daran zu gewöhnen, regelmäßig ihre Veranstaltungen und Treffen einzutragen.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwar: Wenn Ihr Interesse habt, das Trampolin mitzugestalten, meldet Euch einfach bei uns. Wichtiger ist zur Zeit aber: Tragt alle selbst Eure eigenen Termine ein. Auch wenn Ihr eine Veranstaltung seht, die noch nicht im Trampolin steht: Gebt den Veranstalter*innen Bescheid, tragt die Termine für sie ein und helft uns dabei, groß zu werden. Eintragen könnt ihr übrigens ganz leicht über das Online-Formular: trampolin.squat.net/terminator.php

Uns kann man hier erreichen: Am besten per E-Mail: trampolin-bodensee@rieup.net (PGP-Key auf Anfrage)

Was es sonst zu sagen gibt: Plakate, Flyer und Sticker verteilen sich nicht von alleine. Wenn Ihr oder Eure Gruppe dabei helfen wollt, könnt Ihr gerne im Contrast in Konstanz nach Material fragen, oder uns eine Email schreiben.

Wir sind online präsent: Trampolin.squat.net

Die seemoz-Serie erscheint jeweils montags und donnerstags. Die Reihe wird fortgesetzt. Sollten wir eine Gruppe übersehen beziehungsweise nicht erreicht haben, bitte hier melden: info@seemoz.eu

11.03.19 | Solidarity City

14.03.19 | So wollen wir leben

18.03.19 | Stolpersteine Konstanz

21.03.19 | Arbeitskreis Müll

25.03.19 | Animal Pride

28.03.19 | VVN-BdA

01.04.19 | OAT Konstanz

04.04.19 | Solibündnis Rojava

08.04.19 | Foodsharing Konstanz

11.04.19 | Seebrücke Konstanz

15.04.19 | Zukunft Zoffingen

18.04.19 | Terre des Femmes

23.04.19 | inSi – Integration in Singen

29.04.19 | StadtPlanZukunft

02.05.19 | Café Mondial

06.05.19 | Good Grapes for a Better Life

09.05.19 | Aufstehen Ravensburg