Die Provinz lebt (18): Aufstehen Ravensburg

In unserer Reihe „Die Provinz lebt“ haben sich bisher vor allem Initiativen vom westlichen Bodenseeraum vorgestellt. Doch nicht nur da gibt es Initiativen, die sich für eine solidarische und ökologische Welt einsetzen. Um den ganzen See herum (und darüber hinaus) engagieren sich Gruppen für eine Zukunft, in der humane Werte eine Rolle spielen – und nicht nur der Profit. Dazu gehört beispielsweise auch die Bewegung Aufstehen in Ravensburg.

Name: Aufstehen Ravensburg

Unser Anliegen: Wir wollen die Debatte von Themen anregen, die vom Mainstream vernachlässigt oder sogar ausgeblendet werden: Friedenspolitik (Völker- statt Faustrecht), (Ab)Rüstung, globale soziale Gerechtigkeit, Ökologie.

Wir lehnen den Neoliberalismus ab und setzen uns ein für eine dem Gemeinwesen dienende Form des Wirtschaftens. Wir fordern gesellschaftliche Solidarität als Grundhaltung demokratischer Entscheidungsprozesse, einen starken Sozialstaat, der vor Abstieg schützt und nicht jedes Lebensrisiko dem Einzelnen allein aufbürdet. Der Erhalt des bedrohten Planeten, der Schutz von Wasser, Luft, Böden, Tieren und Artenvielfalt muss Vorrang vor Profitinteressen, Wachstum und Wohlstandswahrung haben. Wir stehen auf gegen Stellvertreterkriege, Waffenexporte und die Ausplünderung der benachteiligten Länder, gegen Fremdenhass, für echte Demokratie und für die Begrenzung der Macht von Banken, Konzernen und Lobbyisten.

Wie wir arbeiten: Wir veranstalten regelmäßige Treffen zu inhaltlichen Themen, vernetzen uns mit gleichgesinnten Organisationen und Initiativen, organisieren Veranstaltungen zu unseren Schwerpunktthemen und sind immer wieder präsent auf den Straßen und Plätzen in Ravensburg.

Uns gibt es seit: Ende Sept. 2018

Wir sind derzeit: ca. 15 bis 20 Personen

Wir finanzieren uns durch: eigene freiwillige Beiträge

Wir wünschen uns: Ein breites überparteiliches Bündnis von Menschen, die gegen die Missstände aufstehen und Politik mitgestalten wollen,Offenheit bei Parteien und deren Mitgliedern, die unsere Ziele teilen. Wir wollen keine Partei gründen, sondern diejenigen Mitglieder in allen Parteien unterstützen, die eine friedliche, soziale und ökologische Politik anstreben.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Wir können keine messbaren Erfolge vorweisen, haben bisher neben einem ersten Auftritt einen Stand und eine Kundgebung zum Thema „Würde statt Waffen“ veranstaltet und Flugblätter gegen die Bedrohung des Iran und Venezuelas, gegen AfD-Lügen und gegen eine Auslieferung von Julian Assange an die USA verteilt.

Aber es gibt auch Probleme. So ist zum Beispiel die Zahl der belastbaren und verlässlichen Aktiven klein. Es besteht noch Klärungsbedarf, welche Aktionsformen (hauptsächlich) bevorzugt werden.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und zwaraus allen gesellschaftlichen Schichten, allen Altersgruppen, unabhängig von Geschlecht, Parteizugehörigkeit, Konfessionen oder Herkunftsländern.

Uns kann man hier erreichen:

Kontaktadresse: ravensburg@aufstehen-bw.org

Nächste Treffen: mittwochs 15. Mai, 19. Juni und 17. Juli, jeweils 19.30 Uhr im Gasthof Storchen, Ravensburg, Wilhelmstr. 1, 1. Obergeschoss

Was es sonst zu sagen gibt: Unsere nächsten Schwerpunkte: Unterstützung der Bürgerinitiative gegen den 1000-Kühe-Stall in Ostrach-Hahnennest und der Initiative gegen die Gefährdung der Trinkwasserquelle Weißenbronnen durch den geplanten Kiesabbau in Vogt-Grund.

Wir sind auch online präsent: aufstehen.xobor.de (ohne www!); Anmeldung (auch nur zum Lesen) erforderlich.

