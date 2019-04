Die Provinz lebt (15): StadtPlanZukunft

Unsere Serie zeigt: Es gibt mittlerweile so viele gute Vorhaben, sinnvolle Projekte und am Gemeinwohl orientierten Initiativen in Konstanz, dass man den Überblick verlieren könnte. Wo sind sie zu finden? Wer tut was? Welche Firmen bieten welche Dienstleistungen an? Seit einiger Zeit arbeitet ein Interessenkreis am Aufbau eines interaktiven Stadtplans, der darstellt, wo was geht.

Anzeige

Name: Interessenkreis StadtPlanZukunft e.V.

Unser Anliegen: Wir engagieren uns für eine weltoffene, inklusive und tolerante Gesellschaft. Wir unterstützen Nachhaltigkeitsprojekte online wie etwa Landwirtschaft aus geografisch geschütztem Anbau (ggA), Fair Trade und Verbraucherschutz. Bei uns sind Initiativen wie attac, Greenpeace, BUND, Nabu, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) und Naturfreunde sowie inklusive wie soziale Einrichtungen berücksichtigt und vertreten. Wichtig dabei: Die Klimaschutzziele von Paris 2015 und die Senkung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Anstieg müssen endlich umgesetzt werden.

Wie wir arbeiten: Basisdemokratisch und im Dialog eines direkten Engagements in Initiativen und Verwaltungen wirken wir im Konstanzer Bündnis für gerechten Welthandel, bei Infoständen von BUND und KLAR e.V. mit Partnern bei der Stadt und dem Landkreis.

Uns gibt es seit: 2015

Wir sind derzeit 12 Aktive, 20 Mitglieder und 300 assoziiert Teilnehmende.

Anzeige

Wir finanzieren uns durch Mitgliedsbeiträge, Spenden auch ohne Gemeinnützigkeit

Wir wünschen uns: Wir wollen soziale und nachhaltige Teilhabe, Mitwirken bei Chancengleichheit und Aufklärung bei politischen Entscheidungen. Kurzum: Transparenz und Benefiz.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Demos bei Menschenstrom Schweiz, gegen die TTIP/CETA-Abkommen in Stuttgart und Berlin, Inklusions-Foren der Stadt und des Landratsamt Konstanz, Beteiligung bei Stadtteilentwicklungen, Mitmachtagen.

Wir würden uns über MitstreiterInnen freuen, und wünschen uns, dass sich mehr Leute offen für eine lebenswerte bunte und faire Welt einsetzen. Also schreibt uns. Ihr werdet dann auf unserer Website stadtplan-zukunft.de aufgeführt bzw. könnt eigene Seiten in i-stadtplan-zukunft.de unterbringen.

Uns kann man hier erreichen:

Kontakt: Dietmar Messmer, Luisenstraße 24, Konstanz. Tel. 07531 17669

Jeden 1. Montag im Monat um 19 Uhr im Restaurant Selin beim Inklusionsstammtisch mit Dieter Johne. Oder bei den Treffen vom Konstanzer Bündnis für gerechten Welthandel.

Was es sonst zu sagen gibt: Wir beteiligen uns am „Aktion Mensch“-Tag mit Infos am 4. Mai 2019 um 12 Uhr vor der Gebhardskirche in Konstanz.

Wir sind auch online präsent:

Website: www.i-stadtplan-zukunft.de

Facebook: Zukunftswerkstadt Konstanz

Die seemoz-Serie erscheint jeweils montags und donnerstags. Am kommenden Donnerstag stellt sich das Café Mondial vor.

11.03.19 | Solidarity City

14.03.19 | So wollen wir leben

18.03.19 | Stolpersteine Konstanz

21.03.19 | Arbeitskreis Müll

25.03.19 | Animal Pride

28.03.19 | VVN-BdA

01.04.19 | OAT Konstanz

04.04.19 | Solibündnis Rojava

08.04.19 | Foodsharing Konstanz

11.04.19 | Seebrücke Konstanz

15.04.19 | Zukunft Zoffingen

18.04.19 | Terre des Femmes

23.04.19 | inSi – Integration in Singen