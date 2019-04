Die Provinz lebt (12): Terre des Femmes Konstanz

Sie haben genug von den patriarchalischen Zuständen im Land und wollen sich engagieren? In der Region tut sich mehr, als viele ahnen. Das zeigt das große Interesse an unserer Reihe „Die Provinz lebt“. In ihr stellen sich basisnahe Bündnisse, Organisationen und Gruppierungen vor, die sich für eine bessere, solidarischere, zukunftsfähige Gesellschaft einsetzen. Hier der Beitrag von Terre des Femmes Konstanz.

Anzeige

Name: Terre des Femmes e.V.

Unser Anliegen: Uns (das heißt unserer Frauenrechts­organisation) geht es darum, das Thema „Gewalt gegen Frauen“ in die Öffentlichkeit zu transportieren; es geht um die Themen häusliche Gewalt, um Zwangsverheiratung von Mädchen unter 16 Jahren, um Ehrenmord, um Zwangsprostituiton und Frauenhandel und Genitalverstümmelung – alles Frauenrechtsverletzungen, die auch hier in Deutschland, mitten unter uns, zu beklagen sind. Und die allgemeine Öffentlichkeit möchte damit eigentlich nicht konfrontiert werden, das heißt diese Themen sind weitestgehend „unangesagt“ – sie werden tabuisiert. Um überhaupt etwas verändern zu können, muss die Öffentlichkeit, müssen die Behörden darüber informiert werden, müssen Stellen geschaffen werden, um betroffenen Frauen wirksam helfen zu können und vor allem müssen Gesetze verabschiedet werden, um eine Bestrafung der Täter zu erreichen; hier hat unsere Organisation große Erfolge erzielt.

Wie wir arbeiten: Öffentlichkeitsarbeit, politische Lobbyarbeit, Projektarbeit

Uns gibt es seit: der Dachverband existiert seit 1981, unsere Städtegruppe seit 2003.

Wir sind derzeit: bundesweit knapp 3000 Mitglieder, in der Städtegruppe Konstanz rund 15 Unterstützerinnen, davon fünf bis sechs aktiv.

Anzeige

Wir finanzieren uns: durch Spenden, Mitglieds- und Förderbeiträge; unsere Städteguppe hat kein eigenes Budget

Wir wünschen uns: mentale und tatkräftige Unterstützung unserer Anliegen in der Öffentlichkeit.

Das waren bisher unsere größten Erfolge: Verabschiedung von Gesetzen durch den Bundestag, die es erlauben, Täter härter zu bestrafen und die Rechte von Frauen zu stärken

Aber es gibt auch Probleme: Es ist schwierig, die Gesamtproblematik in die Öffentlichkeit zu bringen und Menschen dazu zu bewegen, sich in diesem Bereich zu engagieren

Uns kann man hier erreichen:

Ansprechpartnerin: Erika Korn, Tel. 07531-43353

E-Mail: kornerika@web.de

Wir treffen uns in der Regel am ersten Mittwoch im Monat im Restaurant „Selin“ am Münsterplatz (Nebenzimmer). Kontakt zu unserer Organisation über: www.frauenrechte.de

Die seemoz-Serie erscheint normalerweise montags und donnerstags. Da jedoch der kommende Montag ein Feiertag ist, stellt sich die Konstanzer Gruppe der Gemeinwohlökonomie am nächsten Dienstag vor.

Mehr zur Serie:

11.03.19 | Solidarity City

14.03.19 | So wollen wir leben

18.03.19 | Stolpersteine Konstanz

21.03.19 | Arbeitskreis Müll

25.0319 | Animal Pride

28.03.19 | VVN-BdA

01.04.19 | OAT Konstanz

04.04.19 | Solibündnis Rojava

08.08.19 | Foodsharing Konstanz

11.04.19 | Seebrücke Konstanz

15.04.19 | Zukunft Zoffingen