Die Nacht der lebenden Bücher

Wie ergeht es einer jungen Muslima in Konstanz? Warum und wann nimmt ein Sikh seinen Turban ab? Wann feiert eine balinesische Hinduistin ihren Geburtstag? Menschen unterschiedlichen Glaubens und anderer Kultur geben Einblicke in ihren Alltag – in der „Living Library“, der lebenden Bücherei, heute ab 18.30 in der Stadtbücherei Konstanz im Kulturzentrum am Münster.

Da erwachen die Bücher zum Leben. Menschen unterschiedlichen Glaubens und anderer Kulturkreise stellen sich als „Bücher“ zur Verfügung und geben zwischen den Regalen der Bibliothek ganz persönliche Einblicke in ihren Alltag. Lesen bedeutet in der „Living Library“: sich zu unterhalten, zuhören, Fragen zu stellen.

Wie in einer Bibliothek können Besucher die lebenden Bücher ausleihen und sich in kleinen Gruppen austauschen. Nach 30 Minuten treffen sie auf ein neues Buch und eine neue Geschichte. Insgesamt gibt es drei Runden. Wer sich vor der Veranstaltung einen Überblick verschaffen möchte, findet den Bibliothekskatalog mit den Klappentexte zu den lebenden Büchern in der Stadtbücherei Konstanz, dem Büro der Konzilstadt Konstanz und unter www.konstanzer-konzil.de. Weckt ein „lebendes Buch“ besonderes Interesse, kann es unter 363 270 und info@konstanzer-konzil.de vorgemerkt werden.

MM/hpk

Veranstaltungsort: Stadtbücherei Konstanz im Kulturzentrum am Münster

Datum: Mittwoch, 18. Oktober, 18.30 Uhr

Veranstalter: Stadtbücherei Konstanz, 83-Konstanz integriert und Konzilstadt Konstanz

Eintritt: frei