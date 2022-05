Die Konstanzer „Brauchbarschaft“

So nennt sich die neue Initiative, die für eine nachhaltige Reparaturkultur in Konstanz beim Elektroschrott plädiert. Denn täglich entstehen ungeheure Mengen davon, die auch die Umwelt belasten. Die Initiatoren der „Brauchbarschaft“ wollen kommenden Donnerstag, 2.6., allen Interessierten ihre Pläne und Ideen vorstellen.

„Wenn defekte Geräte repariert werden, lässt sich deren Lebensdauer erheblich verlängern. Somit muss weniger produziert werden“, sagt Werner Schlotter, einer der Initiatoren. Und Wolfgang Läuger fügt hinzu: „Es entsteht weniger Schrott, der wieder mit hohem Energie-verbrauch recycelt werden müsste. Zudem spart man durch das Reparieren oft auch Geld“.

Geld sparen kann man auch, indem man sich selten benötigte Dinge ausleiht. Ob von Privat zu Privat, oder zum Beispiel aus dem Leihladen im Treffpunkt Petershausen. „Sharing“, also Teilen, ist der zeitgemäße Begriff.

In beiden Bereichen, dem Reparieren und dem Teilen, will die „Brauchbarschaft“ neue Impulse setzen. So sollen in weiteren Stadtteilen von Zeit zu Zeit sogenannte Repair-Cafés durchgeführt werden. Dort werden unter fachkundiger Anleitung Dinge des täglichen Gebrauchs gemeinsam repariert. Im Quartierszentrum Berchen/Öhmdwiesen und in Dingelsdorf bestehen bereits derartige Angebote.

„Wir sind überzeugt davon, dass sich genügend weitere ehrenamtliche Reparateur:innen zur Verfügung stellen werden. Denn Reparieren schafft Erfolgserlebnisse“, davon ist Manfred Winter, einer der weiteren Initiatoren, überzeugt. „Und in anderen Städten hat sich gezeigt, dass Fachbetriebe gerne unterstützen, weil sie dadurch nicht nur Kundschaft bekommen, die auf die Qualität der Produkte achtet, sondern auch noch den handwerklichen Nachwuchs fördern können.“

Die „Brauchbarschaft“ strebt die Zusammenarbeit mit allen zivilgesellschaftlichen Gruppierungen, Betrieben und sonstigen Stellen an, die mit diesen Nachhaltigkeitszielen sympathisieren. Ein offenes Treffen für alle Interessierten findet am 2. Juni um 19:00 im Treffpunkt Petershausen statt. Genaueres erfährt man unter https://brauchbarschaft.de

Rückenwind für derartige Initiativen könnte bald auch aus Berlin kommen, wenn dort neue europäische Bestimmungen umgesetzt werden, die bessere Konsumentenrechte für Reparaturwillige vorsehen.

Text: MM/hr

Bild: H. Reile