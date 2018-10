Die Gewerkschaft feiert heute schon Silvester

Es gibt Sekt und Wunderkerzen, denn heute um 21 Uhr wird vor dem Konstanzer Krankenhaus das Jahresende gefeiert. Die Gewerkschaft ver.di, für die Beschäftigten in den Kliniken landesweit zuständig, macht mit dieser pfiffigen Aktion einmal mehr auf den Pflegenotstand aufmerksam. Denn heute ist das Arbeitsjahr der PflegerInnen aufgebraucht.

Würden die Klinik-Beschäftigten auch in Konstanz, Radolfzell und Singen, im Gesundheitsverbund also, nur so viele Stunden arbeiten, wie ihr Arbeitsvertrag vorschreibt, und nicht unentwegt Überstunden leisten, dann wäre ihr Arbeitsjahr mit dem 22. Oktober beendet. Und die Patienten blieben für die letzten 70 Tage des Jahres sich allein überlassen.

Am 23. Oktober beginnt sozusagen ein „Neues Arbeitsjahr“. Überall auf der Welt werden „alte Jahre“ verabschiedet, und „neue Jahre“ begrüßt. Das wollen die GewerkschafterInnen auch tun – mit Wunderkerzen, einem Schluck Sekt, einer kleinen Party vor der Klinik, und vielen guten Wünschen für das Neue Jahr. Treffen ist am Montag, den 22.10, um ca. 21 Uhr, nach der Schicht-Übergabe vor der Klinik.

MM (Foto: ver.di)