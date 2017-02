Die Bestseller im Januar

Wohnen, Verkehr und Stadtentwicklung – kaum verwunderlich, dass die Top-Themen der Konstanzer Kommunalpolitik auch die seemoz-Schlagzeilen im Januar beherrschten.

Die ersten fünf auf Facebook Die selben Titel, aber in anderer Reihenfolge: Auf Facebook schaffte es „Offener Brief an die Schwarz-Außenwerbung GmbH“ auf den Spitzenplatz; auf Platz zwei und drei liegen gleichauf „Endlich: Konstanz bekommt einen dm“ und „Konstanzer Verkehrschaos: Ende der Fahnenstange“. Platz vier belegt „Eine Million für Inklusion in Konstanz“ und auf Platz fünf wieder ein Verkehrsthema: „Verkehrskollaps – und Konstanz erhöht die Buspreise“. Wie es scheint, sind die zumeist jugendlichen Nutzer dieses Portals an Wohnungsfragen nicht sonderlich interessiert. Ist also die Wohnungsnot unter Studis nur ein Gerücht?

Unser Aufruf vom 16. Januar, die Stadtentwicklung in Konstanz in eigene Hände zu nehmen, fand die meisten Leser des Monats, wenn auch nicht ganz so viele Unterstützer. Aber wer weiß? Am 6. 2. gibt es eine neue Gelegenheit – und seemoz wird berichten. Zum Beitrag … Der Abdruck dieses mutigen Briefes von Simon Heisler zu einer umstrittenen Plakatwerbung fand nicht nur die zweitmeisten LeserInnen des Monats, sondern auch zahlreiche Kommentatoren – für die Redaktion immer auch ein Indiz für die Resonanz eines Artikels. Zum Beitrag … Im weitesten Sinne zählt auch eine solche Glosse zum Themenbereich der Stadtentwicklung. Denn die ist in Konstanz tatsächlich nur noch zum Lachen. Zum Beitrag … Selten genug: Eine Medienmitteilung schafft es in die Top Ten. Aber diese LLK-Stellungnahme über das Verkehrschaos zur Jahreswende traf den Nerv ganz vieler LeserInnen. Wohl auch, weil konkrete Schritte gegen die Misere angemahnt werden, die allen KonstanzerInnen auf den Nägeln brennt. Zum Beitrag … Unser erster Monatsbeitrag zur Nutzung des Konstanzer Siemens-Areals eröffnete eine breite Diskussion über das Vorkaufsrecht der Stadt – erst Ende Januar fand dieser Streit ein vorläufiges Ende im Gemeinderat. Und auch dieser Bericht erreichte dann folgerichtig einen Platz unter den ersten Zehn. Zum Beitrag … Der Artikel über die Erörterung des „Handlungsprogramms Radverkehr“ im TUA – und erste Folgen daraus – stieß auf großes Interesse. Wie überhaupt alle Beiträge zum Radverkehr. So betrachtet, wird Konstanz tatsächlich zur Fahrradstadt. Zum Beitrag … Wie erwähnt: Die abschließende Diskussion um die verantwortungsvolle Nutzung des riesigen Siemens-Geländes läßt niemanden in Konstanz kalt. Zum Beitrag … Und eine zweite, große Fläche in der Innenstadt wurde verscherbelt, ohne dass die Chance zu preiswertem Wohnraum von der Stadtverwaltung genutzt wurde. Da, wo heute noch das Vincentius-Krankenhaus steht, sollen Wohnungen entstehen. Unsere Kritik: Auch hier müsste viel mehr für bezahlbare Wohnungen getan werden. Zum Beitrag … Unser zweiter Versuch, die Schwarz-Außenwerbung zu einer Stellungnahme zu ihrer Werbung für ein im Kopp-Verlag erschienenes Buch zu bewegen, schlug ebenfalls fehl: Bis jetzt hat sich die Konstanzer Firma nicht zu einer Antwort durchringen können. Zum Beitrag … Das freut uns besonders: Auch solch ein Report über das Randthema „Inklusion“ findet erstaunlich viele LeserInnen. Zumal, wenn es um eine großzügige Spende geht. Zum Beitrag …

hpk