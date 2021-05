Die Aufbruchsstimmung soll weitergehen

Ein breites Bündnis von KonstanzerInnen hatte im vergangenen Jahr Luigi Pantisano bei der Oberbürgermeisterwahl unterstützt. Gut 30 von Ihnen fanden sich am Mittwochabend in digitaler Runde zusammen, um den Verein Konstanz gestalten* ins Leben zu rufen. Unter ihnen KommunalpolitikerInnen, VertreterInnen verschiedener Initiativen und engagierte BürgerInnen. Sie wollen sich für die weitere Vernetzung sozial-ökologischer AkteurInnen in Konstanz stark machen und den Austausch zwischen Kommunalpolitik und BürgerInnen verbessern.

Dass es diese Bemühungen brauche, unterstrichen mehrere KonstanzerInnen in Videostatements. So habe der vergangene OB-Wahlkampf gezeigt, dass eine sozial-ökologische Stadtentwicklung große Unterstützung durch die KonstanzerInnen genieße. Der Verein sei nun eine Möglichkeit, diese Aufbruchsstimmung weiterzutragen und diesen KonstanzerInnen eine gemeinsame Plattform zu geben. Erfolgswünsche kamen zudem von Pantisano selbst. Zu Beginn seiner Kandidatur habe er das Ziel einer breiten Bewegung gehabt, sei aber selbst überwältigt gewesen von der breite und Dynamik des entstandenen Bündnisses. Es tue der Stadt gut, wenn diese Zusammenarbeit im sozial-ökologischen Spektrum nun verstetigt werde.

In den vergangenen Monaten hatten die Beteiligten die Gründung vorbereitet und die inhaltliche Arbeit mit einer Diskussionsveranstaltung und Öffentlichkeitsarbeit zu mehreren kommunalen Themen aufgenommen. Am Freitag soll die Gründung dann im Umlaufverfahren auch formal vollzogen werden. Der Vorstand soll aus Rosa Buss, Sophie Tichonenko und Daniel Färber bestehen, die von den Anwesenden einmütig bestimmt wurden. Eine erste Mitgliederversammlung ist für den kommenden Mittwoch, 19:30 Uhr angesetzt. InteressentInnen für eine Mitgliedschaft können sich an mitgliedschaft@konstanz-gestalten.de wenden.

MM (Bild: pw)